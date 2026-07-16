El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que para este miércoles predominarán las condiciones secas en buena parte de las regiones Caribe y Andina, aunque se mantendrá la probabilidad de lluvias en sectores específicos del Pacífico, la Amazonía, la Orinoquía y algunas zonas del oriente de la región Andina.

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En Bogotá, la jornada estará marcada por cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Durante la tarde no se descartan lloviznas o lluvias ligeras en el oriente de la ciudad, especialmente en las localidades de Santa Fe, Chapinero y Usaquén. La temperatura máxima será cercana a los 20 °C, mientras que la mínima registrada durante la madrugada fue de 10 °C.

Así será el clima en las principales ciudades

Barranquilla: cielo mayormente despejado durante el día, con tiempo seco y una temperatura máxima de 34 °C.

cielo mayormente despejado durante el día, con tiempo seco y una temperatura máxima de 34 °C. Cartagena: cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. La máxima alcanzará los 35 °C.

cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. La máxima alcanzará los 35 °C. Bucaramanga: cielo entre parcial y mayormente nublado. Aunque prevalecerá el tiempo seco, podrían presentarse lloviznas o lluvias ligeras ocasionales durante la tarde. Temperatura máxima de 30 °C.

cielo entre parcial y mayormente nublado. Aunque prevalecerá el tiempo seco, podrían presentarse lloviznas o lluvias ligeras ocasionales durante la tarde. Temperatura máxima de 30 °C. Medellín: se espera cielo entre ligero y parcialmente nublado, con tiempo seco y una máxima de 31 °C.

se espera cielo entre ligero y parcialmente nublado, con tiempo seco y una máxima de 31 °C. Tunja: cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de condiciones secas. La temperatura máxima será de 18 °C.

cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de condiciones secas. La temperatura máxima será de 18 °C. Cali: la ciudad tendrá tiempo seco durante gran parte de la jornada, con cielo parcialmente nublado. Al finalizar la tarde no se descartan lloviznas ocasionales. La máxima será de 33 °C.

la ciudad tendrá tiempo seco durante gran parte de la jornada, con cielo parcialmente nublado. Al finalizar la tarde no se descartan lloviznas ocasionales. La máxima será de 33 °C. Popayán: se prevé cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco y una temperatura máxima de 29 °C.

Por otro lado, en la región Caribe predominará el tiempo seco y la nubosidad ligera en gran parte de la región. Sin embargo, se esperan lluvias moderadas y, en algunos casos, fuertes en el sur de Córdoba, sur de Bolívar y el nororiente del Magdalena durante la tarde y la noche.

La región Pacífica será una de las zonas con mayor actividad lluviosa. Se prevén precipitaciones moderadas y fuertes en el norte y centro de Chocó, así como en sectores de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, principalmente durante la tarde y la noche.

Mientras que en la región Andina dominarán las condiciones secas en buena parte del territorio, existe probabilidad de lluvias moderadas y fuertes en el norte y occidente de Antioquia, el oriente de Cundinamarca y Risaralda durante la tarde y la noche. Así mismo, en la Orinoquía se esperan cielos mayormente nublados y lluvias moderadas a fuertes en amplios sectores de Arauca, Casanare, Meta y Vichada a lo largo de la jornada.

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En la Amazonía predominará el cielo nublado con lluvias de moderada a fuerte intensidad en sectores de Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas, principalmente durante la tarde, la noche y la madrugada.

El Ideam también advirtió que las temperaturas máximas podrían ubicarse cerca o incluso por encima de los valores habituales para esta época del año en departamentos como La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Casanare, Meta y Vichada.