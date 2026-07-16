¿Sabe qué se celebra hoy en Colombia? La festividad que convoca a millones de conductores

Cada 16 de julio, las calles y carreteras de Colombia se llenan de procesiones, desfiles de vehículos y ceremonias religiosas. Se trata de una de las festividades sagradas más importantes del país, donde conductores, viajeros y familias católicas rinden homenaje a la Virgen del Carmen, pidiendo su amparo para transitar seguros por las vías nacionales.

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Sin embargo, el fervor que se respira en la actualidad tiene raíces profundas que comenzaron a tejerse hace más de 800 años en el Monte Carmelo, en Tierra Santa. Allí, en el siglo XII, un grupo de hombres dedicados a la oración y el retiro espiritual fundó la Orden Carmelita.

El nacimiento de la festividad como la conocemos hoy se remonta al 16 de julio de 1251. Cuenta la historia que, en esa fecha, la Virgen María se le manifestó a San Simón Stock, el líder de los carmelitas en ese momento, y le entregó un escapulario como como símbolo de protección espiritual.

Las promesas y el misterio del escapulario

Lejos de ser un simple accesorio, este símbolo mariano, compuesto por dos piezas de tela unidas que descansan sobre el pecho y la espalda, representa un pacto de fe y conducta cristiana. Según los relatos religiosos, su uso con devoción genuina está ligado a dos grandes promesas de salvación espiritual que la Virgen le confió a San Simón:

Protección del alma: La conocida garantía de que quien fallezca portando esta prenda con fe sincera no conocerá la condenación eterna.

La conocida garantía de que quien fallezca portando esta prenda con fe sincera no conocerá la condenación eterna. El beneficio sabatino: La creencia de que la Virgen intercede de manera especial para rescatar del purgatorio a sus devotos fallecidos el primer sábado posterior a su deceso.

Escapulario Virgen del Carmen. Foto: Getty Images

La patrona de las vías en Colombia

Aunque la devoción es global, en el territorio colombiano ha cobrado una identidad única estrechamente ligada al sector del transporte. Los conductores de camiones, buses, taxis y particulares adoptaron a la Virgen del Carmen como su protectora oficial. Por ello, la fecha se conmemora con coloridas caravanas, bocinas y ritos de bendición de automotores para agradecer los trayectos concluidos y encomendar las rutas futuras.

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Este tributo, que suele prepararse con el rezo de una novena del 7 al 15 de julio, demuestra cómo una antigua herencia de Tierra Santa se transformó en un pilar cultural y espiritual que sigue uniendo a millones de colombianos año tras año.