Barranquilla se prepara para el Día de la Virgen del Carmen: autoridades lanzan llamado para evitar tragedias

Cada 16 de julio, Barranquilla se llena de caravanas, eucaristías y actos de fe para rendir homenaje a la Virgen del Carmen, patrona de los conductores. Ante la alta movilización de personas y vehículos que se espera durante la jornada, la Alcaldía Distrital anunció un plan especial de acompañamiento e insistió en que la celebración debe desarrollarse con tranquilidad, respeto por la vida y sana convivencia.

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Autoridades acompañarán los principales puntos de la ciudad

La administración distrital informó que, en coordinación con la Policía Nacional y la fuerza pública, desplegará un dispositivo de seguridad en las principales vías, templos y sectores donde tradicionalmente se concentra un mayor número de fieles

El objetivo, según explicó la Alcaldía, es prevenir situaciones que alteren el orden público y garantizar que la celebración religiosa transcurra sin mayores contratiempos.

El jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Yesid Turbay, invitó a los barranquilleros a convertir esta tradición en una jornada de respeto y responsabilidad.

“Queremos que esta celebración la vivamos en paz. Invitamos a todos los conductores, transportadores y familias a que honren a la Virgen del Carmen desde la sana convivencia y el cuidado de la vida. Celebremos con armonía, sin excesos. Que sea una fiesta de fe, no de riesgo”, afirmó el funcionario.

Las recomendaciones para evitar emergencias

Como parte de la campaña preventiva, la Alcaldía pidió a quienes participen en las actividades del 16 de julio abstenerse de conducir si han consumido bebidas alcohólicas. En esos casos, recomendó designar un conductor elegido o hacer uso del transporte público.

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Las autoridades también insistieron en evitar el uso de pólvora y los disparos al aire, prácticas que pueden terminar en accidentes o poner en riesgo la vida de otras personas.

Además, hicieron un llamado a no caer en extorsiones. Si algún ciudadano recibe llamadas o mensajes intimidantes, la recomendación es no responder, no realizar pagos y denunciar inmediatamente a través de las líneas 165 del Gaula de la Policía o 147 del Gaula Militar.

La Alcaldía recordó que no están autorizadas las fiestas en vía pública, por lo que invitó a los ciudadanos a respetar las medidas establecidas y colaborar con las autoridades durante el desarrollo de la celebración.

Finalmente, reiteró que vivir el Día de la Virgen del Carmen con prudencia también es una forma de honrar esta tradición religiosa, por lo que el llamado es a disfrutar de la jornada con responsabilidad, cuidando la vida propia y la de quienes participarán en esta emblemática celebración barranquillera.