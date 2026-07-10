Antes de viajar este puente festivo, revise el clima: pronóstico del Ideam

Muchas personas se alistan para viajar este próximo puente festivo en el país. Algunos de los viajeros buscan compartir con sus familias, dejar de lado el trabajo y la rutina diaria.

“¿Podemos controlar El Niño?”: Científicos expusieron una técnica que ‘hackearía’ el Pacífico, pero oculta amenaza

Pero ese cambio de aires puede verse frustrado por no revisar el clima y, en vez de tomar el sol, quedarse en casa por las lluvias. Por eso, antes de viajar, es pertinente revisar el pronóstico que entrega el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

No deje el paraguas en la casa este 9 de julio: pronóstico del Ideam en Colombia hoy

Previsiones para el viernes 10 de julio

El Ideam informó que para el cierre del viernes se prevén condiciones de nubosidad y desarrollo de lluvias en las regiones Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonía. Las precipitaciones se concentrarán durante la noche en el sur del Caribe y el norte de la zona Andina.

Mapa del clima en Colombia para el viernes 10 de julio. Foto: Ideam

La entidad meteorológica señaló que los departamentos con mayor probabilidad de registrar acumulados significativos son Córdoba, Antioquia, Chocó y Bolívar. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mantendrán las lluvias a lo largo de toda la jornada diurna y nocturna.

Comportamiento del clima el sábado 11 de julio

Para el sábado, el reporte especializado indica la persistencia de chubascos en el centro y sur de la región Caribe, así como en las zonas Andina y Pacífica. Los fenómenos climáticos podrían presentarse en diferentes momentos del día de forma intermitente.

Mapa del clima en Colombia para el sábado 11 de julio. Foto: Ideam

El instituto meteorológico agregó que la mayor acumulación de agua se registrará en el occidente de Antioquia, el sur de Córdoba y el centro de Chocó. Gran parte de la Orinoquía y la Amazonía presentará niveles moderados durante las horas de la tarde y la noche.

Proyecciones para el domingo 12 de julio

El Ideam detalló que el domingo continuará la probabilidad de precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional, con énfasis en el norte del Pacífico y el Caribe. La intensidad de las lluvias será superior a la registrada durante el sábado, con acumulados localizados.

Mapa del clima para el domingo 12 de julio en Colombia. Foto: Ideam

Los sectores con expectativas de precipitaciones fuertes corresponden a los departamentos de Sucre, Valle del Cauca y las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. El archipiélago de San Andrés mantendrá todo el día.

Panorama del lunes festivo 13 de julio

Para el cierre del puente festivo, el reporte oficial prevé una disminución de la nubosidad en comparación con los días previos. Sin embargo, se mantendrán las condiciones favorables para chubascos en el norte andino y el centro de la región Caribe.

Mapa del clima en Colombia para el lunes 13 de julio. Foto: Ideam

El Ideam concluyó que los departamentos con probabilidad de registrar las precipitaciones más intensas son Chocó, Antioquia, Bolívar, Magdalena y Cesar. Las islas de San Andrés y Providencia podrían registrar eventos de lluvia significativos durante este último día del periodo festivo.