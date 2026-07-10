¿Lloverá o siguen los fuertes calores el viernes 10 de julio? Pronóstico del Ideam en Colombia

El clima de este viernes, 10 de julio, estará marcado por un leve descenso en las lluvias frente al día anterior, aunque el Ideam mantiene el pronóstico de precipitaciones en varias regiones del país y advierte que el calor seguirá siendo protagonista en buena parte del Caribe colombiano. Según el boletín oficial del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se esperan temperaturas por encima de los promedios históricos de julio en sectores del norte y oriente del país.

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Para Bogotá, el Ideam prevé una mañana con cielos entre nublados y parcialmente nublados y lloviznas débiles de corta duración en San Cristóbal y Usme. Durante la tarde predominará el tiempo seco, aunque podrían presentarse lluvias ligeras en Usaquén, Suba y Engativá. La temperatura máxima será de 20 °C y en la noche solo se esperan lloviznas aisladas en el sur de la ciudad.

En las principales ciudades, Barranquilla tendrá una jornada mayormente seca con cielos parcialmente nublados y una temperatura máxima de 36 °C. En Cartagena se pronostica tiempo seco durante gran parte del día, aunque podrían presentarse lloviznas aisladas en la tarde, con una máxima cercana a 35 °C.

El clima en Barranquilla estará bastante tranquilo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Medellín registrará una temperatura máxima de 32 °C y posibles lluvias ligeras durante la noche, mientras que Cali tendrá una mañana seca y un incremento de la nubosidad en la tarde y la noche, acompañado de lluvias ligeras a moderadas, con una máxima de 33 °C. En Bucaramanga se espera predominio de tiempo seco y una máxima de 30 °C.

En la capital boyacense e prevé una jornada mayormente seca, con cielo entre ligero y parcialmente nublado y una temperatura máxima cercana a los 20 °C, mientras que en Popayán se pronostica una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado, acompañada de lluvias ligeras durante la tarde y las primeras horas de la noche, con un temperatura máxima de 26 °C.

A nivel nacional, las lluvias más importantes se concentrarán en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde podrían ser moderadas a fuertes, especialmente durante la tarde y la noche. También se prevén precipitaciones en Risaralda, Caldas, Antioquia y Santander, así como en sectores de Vichada, Arauca, Caquetá, Guainía y Amazonas.

Aunque hay regiones con fuerte tendencia a las lluvias, en sectores del norte del país con registros por encima de los promedios históricos de julio. Foto: Getty Images (pawel.gaul) / Meteorología en red / Montaje: Semana

El Ideam señaló que las condiciones atmosféricas favorecen temperaturas elevadas en el Caribe y parte de los valles interandinos. Además, la combinación entre calor y humedad podría generar sensaciones térmicas altas en regiones de la Orinoquía, Amazonía y Pacífico, así como en zonas de la cuenca alta y media del río Magdalena.

Junto con el pronóstico del tiempo, la entidad mantiene 76 municipios en alerta roja por incendios forestales, principalmente en Tolima, Cundinamarca y Nariño, y 64 municipios en alerta roja por deslizamientos, con mayor concentración en Chocó, Boyacá y Meta. También continúan vigentes las alertas hidrológicas por crecientes súbitas e inundaciones en las cuencas del Orinoco, Magdalena-Cauca, Caribe, Pacífico y Amazonas.