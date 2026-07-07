¿Hará calor o lloverá durante el Colombia vs. Suiza en nuestro país? Este es el pronóstico del Ideam para este 7 de julio

El comportamiento del tiempo durante este martes, día del partido de octavos de final de la Selección Colombia, estará marcado por condiciones variables en gran parte del territorio nacional. Mientras algunas regiones tendrán una jornada predominantemente seca, otras registrarán lluvias durante la tarde y la noche, especialmente en zonas de la Orinoquía, la Amazonía y el Pacífico, de acuerdo con el más reciente boletín del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Pronóstico ciudades principales

Bogotá: Se pronostica un cielo mayormente nublado, sin embargo, solo se esperan posibles lluvias en Suba, Sumapáz y Usme. (Temperatura máxima.: 20 °C).

Barranquilla: Se espera cielo mayormente despejado, con predominio de tiempo seco durante toda la jornada. (T. máx.: 36 °C).

Cartagena: Se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado, con condiciones secas a lo largo del día. (T. máx.: 34 °C).

Bucaramanga: Posterior a una mañana con predominio de tiempo seco, se esperan lloviznas finalizando la tarde e iniciando la noche (T. máx.: 30 °C).

Medellín: Se pronostican condiciones secas durante toda la jornada con cielos de ligera a parcialmente nublados (T. máx.: 30 °C).

Tunja: Son esperados cielos de ligera a parcialmente nublados con tiempo seco generalizado (T. máx.: 20 °C).

Cali: Se pronostican cielos parcialmente nublados con tiempo seco asociado durante todo el día (T. máx.: 32 °C).

Popayán: Predominarán las condiciones secas, con cielo de ligera a parcialmente nublado durante la mayor parte de la jornada. (T. máx.: 28 °C).

Barranquilla tendrá el pico máximo de la temperatura entre las ciudades principales. Foto: Getty Images

En la región Caribe, el pronóstico indica cielos entre parcial y mayormente nublados, con posibilidad de lluvias ligeras a moderadas durante la tarde y la noche en el sur de Córdoba, Sucre, Bolívar y sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entretanto, en el norte de Córdoba y Sucre, el centro y norte de Bolívar y gran parte de Atlántico, Cesar, Magdalena y La Guajira predominará el tiempo seco. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también se esperan condiciones mayormente secas, aunque no se descartan lloviznas aisladas sobre la plataforma marítima.

Para la región Pacífica, el Ideam pronostica una jornada mayormente nublada con lluvias de moderadas a localmente fuertes, principalmente durante la tarde y la noche, sobre gran parte de Chocó y el occidente de Valle del Cauca y Cauca. En el suroccidente de la región predominarían condiciones secas, mientras que sobre el océano Pacífico podrían registrarse precipitaciones moderadas durante la noche.

En la región Andina, tras una mañana con tiempo seco y nubosidad ligera, se espera un aumento de las precipitaciones durante la tarde y las primeras horas de la noche en sectores de Antioquia y Santander. En departamentos como Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Risaralda, Caldas y Norte de Santander predominarán las condiciones secas. La Orinoquía registrará lluvias moderadas y fuertes en amplios sectores de Meta, Casanare, Arauca y Vichada, mientras que en la Amazonía se esperan precipitaciones sobre Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía y Vaupés.

El día de hoy se juegan los octavos de final del Mundial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El Ideam informó que 244 municipios del país permanecen bajo algún nivel de alerta por incendios forestales. De ellos, 51 están en alerta roja, principalmente en Tolima (17 municipios), Cundinamarca (15) y Nariño (11).

En cuanto a los deslizamientos, la entidad reportó 189 municipios con algún nivel de alerta, de los cuales 40 presentan alerta roja, concentrados especialmente en Meta (8 municipios), Casanare (7) y Santander (5).