No salga sin bloqueador solar: así estará el clima en Colombia este lunes, 6 de julio, según el Ideam

El inicio de la semana estará marcado por un comportamiento climático variado en diferentes regiones del país. Mientras algunas zonas tendrán predominio de tiempo seco y temperaturas elevadas, otras registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad durante la tarde, la noche y la madrugada, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

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Pronóstico en las principales ciudades

En Bogotá se espera una temperatura máxima cercana a 20 °C, con predominio de tiempo seco, aunque durante la tarde podrían registrarse lloviznas ligeras en localidades del sur como Ciudad Bolívar y Usme. Luego, el Ideam pronostica una temperatura máxima de 34 °C en Barranquilla, con tiempo seco durante toda la jornada; 33 °C en Cartagena, también con condiciones secas; 32 °C en Cali, donde podrían presentarse lluvias ligeras durante la noche; 30 °C en Medellín, con predominio de tiempo seco; 29 °C en Bucaramanga, con posibilidad de lluvias al final de la tarde; y 19 °C en Tunja, donde no se descartan lloviznas ocasionales.

Las temperaturas estarán, de condiciones normales a altas. Foto: Jorge Orozco

Pronóstico por regiones

En la región Caribe predominará el tiempo seco en departamentos como Atlántico, el norte de Bolívar, norte de Córdoba, centro y sur de Magdalena, centro de Cesar y gran parte de La Guajira. Sin embargo, el Ideam pronostica lluvias entre moderadas y fuertes durante la tarde, la noche y la madrugada en el centro y sur de Córdoba, sur de Sucre y centro y sur de Bolívar. También podrían presentarse precipitaciones aisladas en sectores de Magdalena, Cesar y La Guajira.

En la región Andina se mantendrán condiciones secas en zonas del centro y sur de Antioquia, centro de Cundinamarca, centro de Tolima, Quindío y parte de Boyacá y Norte de Santander. No obstante, aumentará la probabilidad de lluvias moderadas y fuertes durante la tarde y la noche en el norte de Antioquia, Santander, el oriente y noroccidente de Cundinamarca y el sur y oriente de Boyacá. Risaralda y Caldas también podrían registrar precipitaciones ligeras y moderadas.

Para la Orinoquía se esperan cielos mayormente nublados con lluvias persistentes entre moderadas y fuertes, especialmente en Arauca, Casanare, Meta y Vichada. En la Amazonía, las precipitaciones más importantes se concentrarán sobre Caquetá, Putumayo, Guainía y Vaupés.

Durante los próximos tres días se prevén temperaturas cercanas o superiores al promedio de julio en Caribe y Andina. Foto: SEMANA (Juan Carlos Sierra) / Getty Images (lamyai) / Montaje: Semana

Alertas vigentes del Ideam

Además del pronóstico meteorológico, el Ideam mantiene varias alertas en diferentes regiones del país. La entidad informó que 230 municipios presentan algún nivel de alerta por incendios forestales, de los cuales 38 están en alerta roja, principalmente en Cundinamarca (19 municipios), Tolima (17) y Nariño (2).

Asimismo, 195 municipios permanecen bajo alerta por riesgo de deslizamientos. De ese total, 31 municipios tienen alerta roja, concentrados especialmente en Casanare (6 municipios), Meta (5) y Boyacá (4).

En materia hidrológica, continúan las alertas por crecientes súbitas e inundaciones en las cinco áreas hidrográficas del país, con mayor número de alertas rojas en las cuencas del Orinoco y el Caribe. A esto se suman alertas meteomarinas por fuerte oleaje y velocidad del viento en distintos sectores del mar Caribe colombiano, así como una alerta naranja por pleamar en todo el océano Pacífico colombiano, vigente hasta el 7 de julio.