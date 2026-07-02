No deje el paraguas este 2 de julio: conozca el pronóstico del clima del Ideam

La jornada del jueves 2 de julio estará marcada por condiciones variables del tiempo en buena parte del territorio nacional. Además, el Ideam advirtió que en varias regiones continuarán las altas temperaturas, lo que podría incrementar la sensación térmica.

Así estará el clima en Colombia para la semana del 30 de junio al 3 de julio: reporte del Ideam

De acuerdo con la entidad, para este jueves 2 de julio se esperan lluvias en varias ciudades del país, principalmente durante la tarde y la noche. Por esta razón, es recomendable no olvidar el paraguas y estar pendiente de la evolución climatológica durante el día.

Pronóstico del clima por ciudades

Bogotá : el pronóstico contempla una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias durante la tarde y parte de la noche.

: el pronóstico contempla una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias durante la tarde y parte de la noche. Bucaramanga : el tiempo seco predominará durante la mañana, pero desde mediados de la tarde aumentará la nubosidad y se esperan lluvias entre ligeras y moderadas.

: el tiempo seco predominará durante la mañana, pero desde mediados de la tarde aumentará la nubosidad y se esperan lluvias entre ligeras y moderadas. Medellín : el Ideam prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco durante buena parte del día. Sin embargo, no se descartan lloviznas o lluvias ligeras y esporádicas durante la noche.

: el Ideam prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco durante buena parte del día. Sin embargo, no se descartan lloviznas o lluvias ligeras y esporádicas durante la noche. Cali : aunque gran parte de la jornada estará seca, al finalizar la tarde podrían presentarse lluvias ligeras que aumentarían su intensidad durante la noche.

: aunque gran parte de la jornada estará seca, al finalizar la tarde podrían presentarse lluvias ligeras que aumentarían su intensidad durante la noche. Popayán : se espera cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco, aunque existe la posibilidad de lloviznas ocasionales durante la tarde.

: se espera cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco, aunque existe la posibilidad de lloviznas ocasionales durante la tarde. Tunja : el pronóstico indica baja probabilidad de lluvias ligeras al finalizar la tarde o durante las primeras horas de la noche.

: el pronóstico indica baja probabilidad de lluvias ligeras al finalizar la tarde o durante las primeras horas de la noche. Barranquilla : tendrá cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco y una temperatura máxima cercana a los 34 grados Celsius.

: tendrá cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco y una temperatura máxima cercana a los 34 grados Celsius. Cartagena: prevalecerá el tiempo seco, aunque no se descartan lloviznas o lluvias ligeras aisladas durante la tarde.

Las ciudades principales, en su mayoría, esperan tener condiciones lluviosas al caer la tarde. Foto: Composición Semana /Getty Images

Además del comportamiento de las lluvias, el instituto advirtió que las temperaturas máximas podrían superar los valores climatológicos en sectores de La Guajira, Atlántico, norte de Magdalena, norte de Cesar, así como en zonas de los valles de los ríos Magdalena y Cauca, incluyendo áreas de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Tolima, Valle del Cauca y norte del Cauca.

La entidad explicó que la combinación entre altas temperaturas, humedad y baja ventilación podría generar una sensación térmica superior a la temperatura registrada, especialmente durante el final de la mañana y las horas de la tarde.

Por su parte, el Ideam mencionó que 604 municipios están bajo algún nivel de alerta por incendios forestales, de los cuales 192 permanecen en alerta roja, principalmente en Antioquia (32), Cundinamarca (26) y Atlántico (22).

Mientras que 177 municipios presentan alertas por deslizamientos; 43 están en alerta roja, con mayor concentración en Chocó, Boyacá y Meta.