Pronóstico del Ideam para este 3 de julio: ¿cómo estará el clima en nuestro país a la hora del partido Colombia vs. Ghana?

Las condiciones meteorológicas para este viernes 3 de julio estarán marcadas por un panorama contrastante en distintas regiones del país. Mientras varios departamentos tendrán lluvias de moderada a fuerte intensidad durante gran parte del día, otros continuarán bajo condiciones favorables para la ocurrencia de incendios forestales. Esto será relevante para disfrutar del partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

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Para Bogotá, el pronóstico indica una mañana con cielo entre parcial y mayormente nublado y predominio de tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ligeras en el costado oriental de la ciudad. En la tarde podrían presentarse lloviznas en ese mismo sector, con una temperatura máxima estimada de 18 °C. Durante la noche y la madrugada continuará el predominio del tiempo seco, mientras que la temperatura mínima será cercana a los 11 °C.

En cuanto a las principales capitales del país, el Ideam pronostica una temperatura máxima de 32 °C en Barranquilla, 31 °C en Cartagena, 29 °C en Bucaramanga y Medellín, 30 °C en Cali, 26 °C en Popayán y 18 °C en Tunja. La mayoría de estas ciudades podrían registrar lluvias ligeras o moderadas a lo largo de la jornada. Además, el instituto advirtió que en sectores de La Guajira y de la cuenca media del río Magdalena podrían presentarse temperaturas superiores al promedio para julio, favoreciendo sensaciones térmicas elevadas durante la tarde.

Para las próximas 24 horas, se prevé que los mayores acumulados de lluvia se presenten en la parte occidental, oriental y sur de Colombia, especialmente en las regiones Pacífica, sur del Caribe, norte de la Andina, oriente de la Orinoquía y la Amazonía. En contraste, el norte de la región Caribe y el centro de la región Andina tendrían predominio de tiempo seco o precipitaciones de baja intensidad.

El pronóstico prevé una combinación de cielos nublados, lluvias dispersas y períodos de tiempo seco en las principales ciudades de Colombia durante las próximas 24 horas. Foto: Getty Images

En la región Caribe, las lluvias se concentrarán principalmente en Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, Atlántico y el sur de La Guajira, con mayor intensidad durante la noche y la madrugada. Para la región Pacífica, el pronóstico indica cielo mayormente nublado y precipitaciones moderadas a fuertes en Chocó, Valle del Cauca, el occidente de Cauca y Nariño, especialmente durante la mañana y la noche.

En la región Andina se espera que los principales acumulados de lluvia sean en Antioquia, Santander, Norte de Santander, norte de Boyacá, suroriente de Cundinamarca, Risaralda, Quindío, Caldas, occidente del Tolima y sur del Huila, con mayor probabilidad de precipitaciones durante la tarde y la noche. En la Orinoquía y la Amazonía también se prevén lluvias moderadas a fuertes, algunas acompañadas de actividad eléctrica.

Junto con el pronóstico del tiempo, el Ideam mantiene 502 municipios en algún nivel de alerta por incendios forestales, de los cuales 201 están en alerta roja. Los departamentos con mayor número de municipios en ese nivel son Cundinamarca (38), Tolima (36) y Antioquia (26). Asimismo, 189 municipios permanecen bajo alerta por deslizamientos, incluyendo 50 en alerta roja, principalmente en Chocó, Boyacá y Meta.