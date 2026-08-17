Se cumple una semana del fuerte terremoto que estremeció a Colombia: SGC aclaró todo sobre las réplicas

Ya ha pasado una semana desde que Colombia vivió uno de los momentos más difíciles de los últimos años: un terremoto de magnitud 7,4 que dejó víctimas mortales, personas desaparecidas, casas destruidas y un profundo dolor entre las familias afectadas.

SGC reportó nuevo temblor en Colombia este lunes festivo: este fue el epicentro y la magnitud

El movimiento, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ocurrió a las 7:34 a. m. del pasado 10 de agosto y marcó al país por la magnitud de sus consecuencias.

En medio de la emergencia y a una semana exacta de los hechos, el Servicio Geológico Colombiano presentó un balance que permite dimensionar algunos de los efectos que ha dejado el fuerte sismo. Uno de los aspectos que más atención ha generado es la actividad sísmica posterior, debido al registro de réplicas.

Estos movimientos suelen presentarse después de un terremoto y pueden extenderse durante días, semanas, meses o incluso años. Sin embargo, por lo general, tienen una magnitud inferior a la del sismo principal.

De acuerdo con el reporte, estas se han concentrado principalmente en tres municipios de Chocó. San José del Palmar registra 111 eventos, mientras que El Litoral del San Juan, en el área de Docordó, acumula 67, y Sipí suma 61.

Una semana después, la actividad sísmica continúa con numerosos movimientos posteriores. Foto: Adobe Stock

¿De qué magnitud han sido las réplicas?

Hasta el corte del 17 de agosto, el SGC había registrado un total de 325 réplicas. La mayoría correspondió a movimientos de magnitud relativamente baja:

141 tuvieron una magnitud inferior a 2.

157 estuvieron entre magnitud 2 y 2,9.

21 se ubicaron entre magnitud 3 y 3,9.

2 alcanzaron una magnitud de 4 o superior.

La réplica de mayor magnitud registrada hasta ese momento alcanzó 4,8. Este movimiento ocurrió el 10 de agosto a las 8:18 a. m., apenas unos minutos después del sismo principal, y también tuvo como referencia a San José del Palmar, Chocó.

“Las réplicas ocurren mientras la zona de ruptura del sismo principal se reajusta y recupera su equilibrio. Su frecuencia y magnitud suele ser alta inicialmente y disminuye gradualmente con el tiempo (ley de Omori). Puede haber registros de réplicas en los siguientes minutos, horas, días, meses e incluso años al evento sísmico principal: el tiempo varía dependiendo de las condiciones del medio y de las características geológicas donde se producen los sismos, así como de la magnitud del sismo principal”, explican.

Además del seguimiento instrumental de los movimientos, el SGC ha recibido miles de reportes de personas que sintieron los temblores. Desde el evento principal se contabilizan 22.960 reportes de ‘Sismo Sentido’, provenientes de 31 departamentos del país.

El sismo principal ocurrió el 10 de agosto de 2026. Foto: Adobe Stock

Las ciudades con mayor número de reportes son Bogotá, con 4.422; Medellín, con 2.798; Cali, con 1.353; Ibagué, con 609; Manizales, con 608.

Estos registros permiten identificar las zonas donde la población percibió los movimientos y complementar la información recopilada a través de la Red Sismológica Nacional. Asimismo, la continuidad de las réplicas no significa necesariamente que vaya a ocurrir un nuevo sismo de igual o mayor magnitud.