Alcalde de Cali manda a retirar los “símbolos de la delincuencia” de las calles: a esto se refiere

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó una orden a los funcionarios de su administración para retirar varios zapatos que se encuentran en los cables de distintos barrios de la capital del Valle del Cauca. Para el mandatario de los caleños, estos son “símbolos de la delincuencia”.

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“Quiero que me bajen todos esos zapatos, por todo lado, donde sea que estén, pero se acabaron los símbolos de la delincuencia. Estos códigos de la delincuencia han sido desmontados el día de hoy”, dijo Eder.

Asimismo, el mandatario de los caleños dio a conocer, por medio de su cuenta de X, que hizo un recorrido con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, por las zonas afectadas por el terremoto.

“Junto al ministro de Vivienda, @soyjaimeandres, visitamos la avenida Roosevelt con carrera 44, donde están ubicados el Hotel Metrópolis, los edificios Corpus y Cali Express y el multifamiliar Los Laureles, estructuras afectadas por el terremoto y en las que ya comenzó el proceso de demolición”, dijo Eder.

De igual manera, indicó: “En distintos puntos de Cali son más de 30 las edificaciones que, de acuerdo con los análisis de los ingenieros, requieren demolición. Esperamos que, antes de terminar este año, podamos iniciar la reconstrucción de, al menos, uno de estos edificios y seguir recuperando nuestra ciudad”.

El alcalde de Cali precisó que continúan las alianzas con el sector privado para avanzar en la reconstrucción de la ciudad, que se vio afectada por este movimiento telúrico.

“Seguimos reconstruyendo a Cali y, mientras lo hacemos, también llevamos esperanza y la oportunidad de empezar de nuevo a las familias afectadas por el terremoto. Gracias al trabajo articulado con la constructora @SolanillasConst, @Minvivienda, @GobValle y @Camacolvalle, entregamos tres viviendas completamente dotadas a Iris Denis, Luis Hernando y Jorge Isaac, quienes perdieron sus viviendas”, detalló.

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También, Eder explicó: “Sus nuevas casas están en el proyecto Edén del Parque, en nuestro hermano municipio de Jamundí. Allí, además de tener una vivienda nueva, contarán con zonas verdes, ciclorrutas, plazoletas, juegos infantiles, gimnasio, parques para mascotas y otros espacios que les permitirán vivir y reconstruir sus hogares en un entorno digno”.