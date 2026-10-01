Constructora Bolívar lleva a Pance un nuevo concepto de vida residencial: una vida de club todos los días

En Cali buena parte de la vida cotidiana ocurre sobre cuatro ruedas. Ir al gimnasio, jugar tenis o pádel, reunirse con amigos, trabajar unas horas en la oficina o simplemente buscar un espacio para desconectarse implica, muchas veces, salir de casa y atravesar la ciudad. Pero… ¿qué pasaría si muchas de estas actividades estuvieran a pocos pasos de la vivienda?

En Pance, Constructora Bolívar presenta una nueva forma de vivir: 41 villas de dos niveles, con 320 metros cuadrados construidos y lotes que van desde 476 hasta 1.169 metros cuadrados y 141 suites distribuidas en tres torres de 10 pisos, con áreas de 165, 185 y 235 metros cuadrados, dan vida a un proyecto que integra vivienda, deporte, naturaleza y servicios de club en un mismo entorno.

Pero las dimensiones son apenas una parte de la propuesta. Detrás del proyecto hay una apuesta por transformar la relación entre vivienda, tiempo libre y bienestar en el segmento residencial premium.

El concepto busca reducir la distancia entre algunas de las actividades que hacen parte de la vida cotidiana y el lugar donde se vive. Ubicado en el Shalom Golf Club, la oferta incluye un campo de golf de nueve hoyos, seis canchas de tenis y dos de pádel, además de espacios de coworking, spa, salas de masajes, estudios de pilates y restaurante.

Para Juan Carlos Gallego, director ejecutivo de Negocios de Constructora Bolívar. Foto: Daniel Jaramillo

Más que sumar zonas comunes a un conjunto residencial, el proyecto plantea llevar al entorno de la vivienda servicios y actividades que normalmente requieren desplazarse hacia otros puntos de la ciudad.

Para Juan Carlos Gallego, director ejecutivo de Negocios de Constructora Bolívar, la propuesta responde a una búsqueda de las familias actuales por un estilo de vida más integral: “Muchas veces las personas deben afiliarse a clubes externos o recurrir a espacios públicos para practicar deporte. Lo que proponemos es reunir todo lo que buscan en un solo lugar, para que disfruten de una vida de club sin necesidad de salir de casa”.

Así, la vivienda deja de ser únicamente el lugar al que se regresa después de las actividades del día. También se plantea como un escenario para hacer ejercicio, trabajar, encontrarse con amigos, descansar o compartir en familia.

El diseño interior de las villas, por su lado, estará a cargo de la vallecaucana Iliana Molina, quien aporta una mirada internacional, con énfasis en diseño bioclimático y funcionalidad. Foto: Daniel Jaramillo

La diferencia frente a la tradicional vivienda campestre está precisamente ahí. La apuesta no es alejarse de Cali para encontrar tranquilidad, sino integrar una experiencia de club a la vida residencial en Pance, uno de los sectores del sur de la ciudad donde la naturaleza tiene un papel protagonista.

Más allá del paisaje

El entorno también es parte fundamental de la propuesta: el río Pance, las zonas verdes, la cercanía de los Farallones de Cali —un corredor ambiental donde se han registrado más de 834 especies de plantas y alrededor de 473 especies de aves, además de mamíferos como zarigüeyas, armadillos y ardillas— forman parte del escenario en el que se desarrolla el proyecto, actualmente en etapa de comercialización.

En este contexto, el paisaje no aparece solamente como un elemento visual: la propuesta busca que la relación con la naturaleza acompañe la experiencia cotidiana de quienes habiten las villas y las suites.

En Pance, Constructora Bolívar presenta una nueva forma de vivir: 41 villas de dos niveles, con 320 metros cuadrados construidos y lotes que van desde 476 hasta 1.169 metros cuadrados. Foto: Daniel Jaramillo

El diseño interior de las villas, por su lado, estará a cargo de la vallecaucana Iliana Molina, quien aporta una mirada internacional, con énfasis en diseño bioclimático y funcionalidad.

De esta manera, naturaleza, deporte y espacios de encuentro convergen alrededor de una misma idea de vivienda. “Es proponer una experiencia diferente alrededor del bienestar y la calidad de vida dentro de un club, en una ubicación privilegiada de Cali”, explicó Gallego.

Sello vallecaucano

La segunda etapa del proyecto incorpora las suites y propone otra manera de relacionarse con el espacio y el paisaje. Desde estas viviendas, la panorámica hacia los Farallones hace parte de la experiencia, junto a las condiciones de iluminación y ventilación propias de este tipo de proyecto.

Ubicado en el Shalom Golf Club, en Cali, el nuevo proyecto de Constructora Bolívar ofrece una propuesta residencial que integra bienestar, deporte y naturaleza. Foto: Daniel Jaramillo

La propuesta se desarrolla sobre un territorio con una identidad particular y responde a una premisa que Gallego resume en una frase: “Una vida de club todos los días”.

En buena medida, ahí está condensado el concepto que Constructora Bolívar lleva a Pance: que jugar golf, practicar un deporte, trabajar, encontrarse con amigos o simplemente disfrutar del paisaje no implique necesariamente encender el carro y atravesar la ciudad.

*Contenido elaborado con el apoyo de Constructora Bolívar.