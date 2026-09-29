Regresa Marketing Conference Latam a Bogotá: un congreso con todos los avances de la industria publicitaria

El marketing colombiano cierra 2026 con un escenario interesante pero retador: consumidores que cambiaron su forma de gastar, audiencias repartidas entre streaming, retail media y comunidades cerradas, y una industria que sigue discutiendo el rol de la inteligencia artificial. Estos tres frentes forman parte de la programación del Marketing Conference Latam, el congreso de publicidad, mercadeo y comunicaciones de P&M.

Bajo el enfoque de ‘Negocio, escala y relevancia’, el evento, que se llevará a cabo el 30 de septiembre y 1 de octubre en la Cámara de Comercio sede Salitre, en Bogotá, reunirá casos de marca, workshops y le dedicará una jornada completa al marketing B2B.

El Salón principal, Vision, concentrará los casos de marca y las conferencias magistrales, mientras que el salón Playbook Sessions, el segundo escenario, tendrá una agenda propia durante los dos días y alternará conferencias con talleres, para que cada asistente pueda armar su propia ruta y asistir a los espacios que más le interesen.

El tema central de esta edición nació de la realidad que hoy enfrentan las marcas: estar en el radar del consumidor, pero pocas veces lograr fidelizarlo. Con la inteligencia artificial produciendo más contenido, más rápido y más barato que nunca, el reto del marketing ya no es la escala sino recordación.

Casos de éxito, talleres y conferencias componen la agenda del evento más importante de P&M, la revista líder del sector. Foto: P&M - API

De lo anterior se desprenden las cuatro líneas temáticas que ordenan la programación del evento:

Marcas con alma , que reúne los trabajos donde la autenticidad funcionó como decisión de negocio y no como concepto de campaña, con casos de branding , arquitectura de marca, brand purpose , comunidad y storytelling local.

, que reúne los trabajos donde la autenticidad funcionó como decisión de negocio y no como concepto de campaña, con casos de , arquitectura de marca, , comunidad y local. El lujo de lo cotidiano , que aborda la reconfiguración del consumo en 2026, cuando el consumidor colombiano empezó a invertir en el presente, con casos de activación, eventos, relaciones públicas, “premiumización” de masivos y experiencias.

, que aborda la reconfiguración del consumo en 2026, cuando el consumidor colombiano empezó a invertir en el presente, con casos de activación, eventos, relaciones públicas, “premiumización” de masivos y experiencias. El orquestador del futuro , que parte de un debate que ya no están en usar o no la inteligencia artificial, sino en quién la conduce. La temática cubre data, first party data, brand safety, martech, personalización a escala y medición más allá del clic.

, que parte de un debate que ya no están en usar o no la inteligencia artificial, sino en quién la conduce. La temática cubre data, first party data, brand safety, martech, personalización a escala y medición más allá del clic. La atención es oro, que revisa el desplazamiento de las audiencias hacia el streaming con publicidad, las comunidades cerradas de mensajería, el retail media, la televisión conectada y el gaming.

Los espacios de networking en durante el Marketing Conference Latam son clave. Foto: P&M - API

En Playbook Sessions, el primer día combinará casos de éxito con un workshop de influencer marketing a cargo de Match. Los casos partirán de trabajos ya ejecutados, con el punto de partida de cada proyecto y los ajustes que hubo en el camino, además de información práctica sobre experiencias reales de directores de marketing del país.

El segundo día estará dedicado por completo al marketing B2B, con un bloque continuo de conferencias y una clase a cargo de Lina Echeverri, vicerrectora académica deTec Alianza.

Finalmente, la jornada del segundo día cerrará a las 4:30 de la tarde con la premiación de Women to Watch Colombia 2026, el reconocimiento que P&M desarrolla desde 2015 para visibilizar a las mujeres que lideran el mercadeo, la publicidad y las comunicaciones en Colombia, y que ya cuenta con más de 100 ganadoras.

El segundo día estará dedicado por completo al marketing B2B. Foto: P&M - API

Las Women to Watch 2026 son Andrea Zuluaga, CEO de Punto Aparte; Carolina Sánchez, directora de comunicaciones corporativas de Oracle Colombia; Catalina Rodríguez Sarmiento, Corporate Affairs Manager de Amgen; Isabel Cristina Salazar, directora general de El Conserje Marketing; María Elisa Botero, CMO de Nutresa; Mónica Fernández de Soto, directora de asuntos corporativos de Procter & Gamble; Natalia Villegas, managing director de Proximity BBDO, y Nathalie Vélez, directora de LUMO Media Lab y Caracol Televisión.

La premiación cerrará un congreso que cada año reúne a los equipos de mercadeo del país y de la región para tomarle el pulso a la profesión y a sus prácticas.

*Contenido elaborado con el apoyo de P&M.