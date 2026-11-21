En el Suroeste antioqueño, conversar con las comunidades implica mucho más que convocar a una reunión y presentar información sobre un proyecto. Supone también conocer las dinámicas de cada municipio, entender los tiempos de sus habitantes, identificar a sus líderes y abrir espacios en los que puedan encontrarse distintas opiniones. Esa es la labor que Minera de Cobre Quebradona viene desarrollando alrededor de la socialización de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), un documento que permitirá identificar las características del proyecto, sus posibles impactos y las medidas previstas para manejarlos.

Andrea Vélez, gerente de Relacionamiento Comunitario de Minera de Cobre Quebradona, explicó que el EIA es una herramienta técnica y jurídica de planeación. Su elaboración permite evaluar los impactos, establecer medidas de manejo y reconocer los posibles aportes de una iniciativa de minería subterránea de cobre en los municipios de su área de influencia. “Es una hoja de ruta que garantiza que este proyecto se desarrolle en armonía desde lo social, lo ambiental y lo técnico, de manera muy rigurosa”, señaló.

La compañía completó un primer momento de socialización con 59 encuentros y 1.619 participantes de Jericó, Támesis, Fredonia y La Pintada. Las jornadas son parte de la estrategia ‘Vení y hablemos’, que busca involucrar a habitantes, autoridades y diferentes actores regionales e institucionales en las conversaciones sobre el proyecto.

Sin embargo, el relacionamiento con las comunidades viene de años atrás ya que la empresa lleva más de 18 años en el territorio. Incluso Vélez recordó que esa presencia se mantuvo durante la pandemia: “Este proyecto no abandonó los territorios; al contrario, nosotros fuimos una presencia directa”.

Distintas voces, mismo territorio

En las jornadas coinciden habitantes de las veredas, integrantes de juntas de acción comunal, comerciantes, propietarios y empleados de establecimientos, alcaldes, líderes comunitarios y representantes de mesas ambientales. No todos llegan con las mismas preguntas ni con una percepción idéntica sobre la minería. Esa diversidad es precisamente uno de los aspectos que Vélez destacó del proceso: “Lo más valioso de este ejercicio es precisamente esa pluralidad de voces”.

La compañía completó un primer momento de socialización con 59 encuentros y 1.619 participantes de Jericó, Támesis, Fredonia y La Pintada. Foto: Minera de Cobre Quebradona - API

En esos encuentros aparecen inquietudes sobre el ambiente, la economía familiar, el futuro de los municipios y los antecedentes de la actividad minera en Colombia. También hay preguntas técnicas de personas que conocen el sector y quieren profundizar en las características del proyecto. Para la gerente, el propósito no es que todos compartan una misma opinión, sino que puedan formarse un criterio propio.

El agua es uno de los asuntos que más atención concentra en las reuniones. Vélez señaló que su disponibilidad preocupa tanto a la empresa como a los habitantes por las necesidades actuales y las de las próximas generaciones. Al explicar el criterio que orienta el diseño del proyecto, afirmó: “El mayor criterio de responsabilidad lo tenemos frente al agua. Creo que a todos nos preocupa como seres humanos qué pasa con este recurso, que nuestros hijos y nuestras familias puedan acceder a él”.

Sobre los aspectos técnicos, indicó que el río Cauca tiene un caudal de 760.000 litros por segundo y que la captación prevista sería de 150 litros por segundo. Según Vélez, esa cantidad representa una proporción pequeña frente al caudal del río y no competiría con los acueductos veredales. Además, explicó que el sistema permitiría tratar y aprovechar el agua lluvia, así como recircular más del 90 % del recurso durante la operación.

Aun así, la disponibilidad de agua no es la única inquietud. El paisaje, los posibles efectos asociados a la subsidencia — un fenómeno de hundimiento controlado — y la estabilidad del depósito de relaves también han concentrado preguntas. “Queremos que se desarrolle un buen proyecto, seguro y ambientalmente responsable para poder coexistir en el territorio”, señaló Vélez.

Con el paso de los años, añadió, las conversaciones han adquirido mayor profundidad. En los municipios hay habitantes con formación y experiencia en asuntos ambientales, minería, metalurgia y derechos humanos. Algunos encuentros van más allá de una explicación general; abren discusiones técnicas sobre las características del proyecto y los estándares previstos para su desarrollo.

La conversación va hasta las veredas

Detrás de cada jornada hay una labor de coordinación que comienza mucho antes de que el equipo llegue al lugar de reunión. Es necesario conocer las dinámicas de cada comunidad: qué días sus habitantes bajan al pueblo, quiénes son sus líderes y cuáles son los momentos y lugares más adecuados para encontrarse.

A través de los presidentes de las juntas de acción comunal, los acueductos veredales y otros referentes comunitarios se coordinan los horarios, los sitios y las condiciones de participación. También se tienen en cuenta necesidades de accesibilidad. La compañía dispone de materiales audiovisuales con lenguaje de señas y ha incorporado espacios de cuidado de niños para facilitar la asistencia de las mujeres.

El proceso comienza con la presentación de las características del proyecto y continúa a medida que avanza su diseño. En esas etapas, los habitantes pueden intervenir en la identificación de los posibles impactos y en la definición de las medidas para manejarlos. Foto: Minera de Cobre Quebradona - API

Las reuniones se organizan por barrios y sectores, con convocatorias previas, incluso a través de radio y canales de televisión local, y tiempo para las preguntas. Algunas pueden extenderse durante cuatro o cinco horas. “Es un proceso completamente abierto y transparente donde la gente sabe que estamos grabándola y que estamos tomando un registro fotográfico para nuestros soportes”, explicó la gerente.

La normativa establece tres espacios de encuentro con las comunidades. El proceso comienza con la presentación de las características del proyecto y continúa a medida que avanza su diseño. En esas etapas, los habitantes pueden intervenir en la identificación de los posibles impactos y en la definición de las medidas para manejarlos. Como ejemplos, mencionó la iluminación que podría afectar una vivienda y el ruido que podría generarse.

Para quienes no pueden desplazarse hasta las zonas urbanas, la compañía cuenta con un punto de atención a la comunidad, atendido por personas de los municipios que reciben peticiones, quejas y reclamos. Así mismo, dispone de un punto móvil que llega hasta las veredas.

“Entendemos la dificultad, la lejanía y el costo que implica que las personas bajen hacia las zonas urbanas. También nos movemos hacia esas zonas, vamos hasta donde ellos para entender sus preocupaciones, recibir sus felicitaciones o sus requerimientos”, contó Vélez.

Otro de los espacios que destacó la gerente es el Miércoles Minero, iniciativa que funciona desde 2019 y que ha recibido a más de 5.000 visitantes. Por allí han pasado personas con distintas posiciones frente a la actividad, incluidos críticos y opositores al proyecto: “Siempre hemos llamado al proyecto un proyecto de puertas abiertas”.

A estos encuentros se suman las jornadas del agua con los acueductos, las redes sociales, los programas radiales, el espacio Quebradona Contigo, el periódico Aldea de Piedras y la página web de la compañía.

Mujeres que abren camino en la minería

Cuando la conversación llega al papel de las mujeres en el sector, Vélez habla desde su propia experiencia. Su interés, enfatizó, es que más mujeres puedan vincularse a una industria que también debe prepararse para ampliar sus oportunidades laborales. “Yo creo que uno como mujer minera, orgullosa de este sector y orgullosa de este género, tiene muchas preguntas frente a eso. Queremos que más mujeres trabajen en este sector. Queremos que el sector se prepare”, declaró.

Como ejemplo de los cambios que observa en la actividad, mencionó la operación de maquinaria en otras empresas del sector. “Las operadoras de maquinaria casi todas son mujeres”, afirmó.

En Quebradona, la participación femenina también será importante en actividades como la producción de árboles, las jornadas de socialización y los trabajos de arqueología. La compañía cuenta además con ‘Mujeres que inspiran’, un programa que reúne a más de 150 mujeres de los cuatro municipios y busca fortalecer su papel en la sociedad mediante espacios de encuentro y formación.

El agua es uno de los asuntos que más atención concentra en las reuniones. Vélez señaló que su disponibilidad preocupa tanto a la empresa como a los habitantes por las necesidades actuales y las de las próximas generaciones. Foto: Minera de Cobre Quebradona - API

Que los jóvenes encuentren razones para volver

La salida de los jóvenes hacia las grandes ciudades en busca de oportunidades es otra de las realidades que Vélez puso sobre la mesa. Su expectativa es que las nuevas generaciones encuentren motivos para quedarse o regresar a sus municipios y desarrollar allí sus proyectos de vida, cerca de sus familias. “Lo que nosotros queremos es que regresen, que nazcan más jericoanos, más habitantes de Támesis, más fredonitas en la región”, expresó.

Esa posibilidad está relacionada con las oportunidades laborales que podría generar el proyecto. Vélez estimó que, durante una eventual etapa de construcción, podrían generarse alrededor de 2.000 empleos directos y que, por cada uno de ellos, se proyectan tres indirectos. Esto representaría unos 6.000 empleos adicionales en la región y el país.

Finalmente, al referirse al futuro de Quebradona, Vélez destacó que el cobre es “un mineral para el futuro” y subrayó la importancia de desarrollar el proyecto con responsabilidad. “Esto no lo hacemos solos. Nosotros queremos construirlo con las comunidades y las autoridades de la manera más rigurosa”, concluyó.

*Contenido elaborado con el apoyo de Minera de Cobre Quebradona.