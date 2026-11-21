Ocurrió en el año 2003, en la zona del Alto Caribona, del municipio de Montecristo, pero más cerca del casco urbano de Santa Rosa del Sur. El protagonista de la historia es Walter Pérez, quien madrugó a sembrar maíz y yuca, y en ese proceso encontró rocas que contenían mina. Esto dio origen a un proyecto minero que ha traído desarrollo y bienestar a una zona históricamente golpeada por el conflicto armado. El abogado Milton Parrado Velasco, actual gerente general de MINECAR GOLD S.A.S., de 29 años y oriundo de Santa Rosa del Sur, conoce muy bien la historia, su evolución y retos.

MINECAR GOLD S.A.S. es una empresa conformada por gente de la región. ¿Cómo surgió este proyecto en el sur de Bolívar y qué motivó a sus fundadores?

MILTON PARRADO VELASCO: Todo comenzó cuando Walter David Pérez descubrió el yacimiento en la vereda El Caribona, Montecristo. Luego, un grupo de pobladores se unió para crear la Cooperativa Multiactiva COOPCARIBONA, buscando una minería formal y responsable. La minería fue vista como una oportunidad para sostener a sus familias, dado que la región tenía pocas actividades económicas rentables. En 2006 solicitamos la titulación de 150 hectáreas que incluían la finca de Walter y la de otros asociados, y en 2008 nos fue otorgado el contrato de concesión JG4-16531.

¿Cuáles fueron los principales desafíos en todo este proceso?

M.P.V.: La legislación minera en Colombia es muy exigente y cumplir con todos los requisitos no es fácil, especialmente para una empresa con recursos limitados. Conseguir permisos ambientales para minería fue difícil, y la informalidad histórica de la región, de la que se han lucrado los grupos armados, generó conflictos sociales, y algunos vecinos y familiares no se formalizaron y buscaron entorpecer el proyecto. Además, sufrimos tres atentados terroristas (2012, 2014 y 2021), que dañaron nuestras instalaciones y desplazaron a los trabajadores, obligándonos a empezar de nuevo. Pese a ello, logramos los permisos necesarios para avanzar.

A través de la Fundación Minucam, 1.000 familias se han beneficiado con mejores vías y escuelas, además de proyectos productivos. Foto: Suministrada - API

¿Cómo ha evolucionado MINECAR GOLD S.A.S. en su operación, tecnología, procesos y estándares de producción?

M.P.V.: Nos hemos enfocado en aplicar procesos de minería limpia y bien hecha, optimizando la producción y siempre pensando en el cuidado del medioambiente y nuestra comunidad. Con el proyecto ‘Apique Minero’ mecanizamos procesos para proteger la salud de los trabajadores y aumentar rendimiento, reduciendo impacto ambiental. Gracias al cumplimiento de todos esos estándares, recibimos la certificación Oro Responsable de Swiss Better Gold.

MINECAR GOLD S.A.S. ha apoyado la formalización de otras minas. ¿Cómo funciona ese proceso y qué impacto tiene?

M.P.V.: En Colombia, las regulaciones estrictas y los altos costos dificultan que muchos mineros informales puedan formalizarse, aunque quieran hacerlo. Por eso, lideramos un proceso, junto al Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería, que ayudó a más de 200 familias a formalizarse, con la creación de 12 empresas mineras. No todos se unieron, por lo que tuvimos que proteger nuestro título minero legalmente. Este proceso legalizó el empleo para más de 1.000 personas que antes trabajaban sin derechos laborales. Con la formalización se eliminó el mercurio en los trabajos informales, los municipios cercanos de la zona de influencia reciben más inversión social para obras comunitarias, y el municipio de Montecristo recibe sus respectivas regalías.

MINECAR GOLD S.A.S. genera más de 400 empleos directos y 1.000 indirectos. ¿Cuál es su impacto en el desarrollo local?

M.P.V.: En la cadena de suministros priorizamos la contratación y compra local. Más del 80 por ciento de nuestros insumos los proporcionan más de 400 proveedores de la región, y el 70 por ciento de nuestros empleados son locales, desde profesionales hasta mano de obra no calificada. Esto fomenta la capacitación y el empleo en oficios mineros.

¿Cómo ha construido MINECAR GOLD S.A.S. su relación con las comunidades?

M.P.V.: Tenemos el Plan de Gestión Social que atiende necesidades sociales, económicas y culturales de las comunidades con énfasis en diversificación económica, igualdad de género, infraestructura, educación, cultura y deporte. Realizamos muchas actividades para fortalecer el tejido social y el desarrollo económico con transparencia y participación comunitaria. Justamente, a través de la Fundación Minucam unificamos los aportes de la titular minera y sus Unidades Productivas Mineras para invertirlos eficientemente en la comunidad. Se han beneficiado más de 1.000 familias con mejoramiento vial, proyectos productivos como piscicultura, porcicultura y avicultura, y fortalecimiento de escuelas rurales, avances que se pueden consultar en las redes sociales de la empresa: @minecargoldsas

¿Cuáles son los planes para los próximos diez años?

M.P.V.: Aspiramos crecer con procesos industrializados y sostenibles, siendo pioneros en mecanización minera en Colombia y consolidando nuestra estructura legal y organizacional para aportar al desarrollo del sur de Bolívar.

*Contenido elaborado con el apoyo de MINECAR