La reputación corporativa ya no depende solo de lo que las empresas dicen de sí mismas. Clientes, empleados, influenciadores y comunidades comparten experiencias y contrastan promesas con actuaciones. Así, una publicación puede fortalecer la imagen de una compañía o visibilizar sus contradicciones. En ese contexto, las marcas ya no tienen el control exclusivo del relato sobre quiénes son, sus públicos también participan en su construcción.

Eduardo González, sociólogo especializado en investigación cuantitativa y digital, y líder de Merco Digital, explicó que los usuarios son cada vez más críticos e informados y comparten experiencias en redes. “Los perfiles con muchos seguidores amplifican este efecto, tanto para bien como para mal”, señaló. Por eso, se deben monitorear las conversaciones y responder antes de que escalen.

Según González, estar presentes y comunicar en redes se ha convertido en una obligación, lo que se les exige a las empresas es constancia y coherencia en su discurso. “El verdadero reto está en responder con coherencia y rapidez ante los temas de actualidad, y en encontrar la manera de diferenciarse de la competencia, tanto en lo que se hace como en cómo se comunica”, afirmó.

Para Mariajosé Quiceno, fundadora y CEO de ConVoz, la reputación se juega en lo que los públicos pueden verificar. “Hoy la reputación se basa en la coherencia que los grupos de interés pueden comprobar entre lo que una empresa promete y lo que hace”, afirmó. La percepción, añadió, también se alimenta de los productos, el servicio y la respuesta ante los errores.

Escuchar para prevenir

Quiceno, quien dirigió la visión estratégica de reputación y comunicaciones de Bancolombia y Grupo Cibest, recordó que medir la reputación digital exige tres niveles. El primero monitorea medios, redes, búsquedas y reseñas: volumen, sentimiento, alcance y evolución. El segundo contrasta esas señales con encuestas y diálogos con los públicos. El tercero verifica si las percepciones se reflejan en conductas: comprar, recomendar, postularse, permanecer en un empleo e invertir. Hay que contrastar lo que las personas dicen con lo que hacen.

Ante una crítica, Quiceno recomendó verificar y dimensionar el problema, así como distinguir entre una queja legítima, información falsa o una falla operativa. La respuesta debe reconocer la preocupación, aclarar qué se sabe, orientar a los afectados y anunciar una actualización. También hay que asumir responsabilidades y mostrar avances, reparación y seguimiento. “Negar sin investigar, minimizar, atacar al denunciante, borrar críticas legítimas o prometer lo imposible profundiza la desconfianza”, advirtió.

Finalmente, sobre el papel de los influenciadores, Quiceno sostuvo que “la influencia nace de la credibilidad que una comunidad reconoce a una voz y de su capacidad para movilizar decisiones”. Para ilustrar ese efecto, citó un estudio de Edelman de 2026, según el cual el 57 por ciento de quienes confían en un influenciador que siguen, confiaría o consideraría confiar en una empresa que antes les generaba desconfianza si esa persona la respaldara. El resultado refleja una disposición declarada, no una garantía de cambio de comportamiento. Quiceno también advirtió sobre los riesgos de estas asociaciones y destacó la importancia de evaluar la trayectoria, el conocimiento y la afinidad de estas voces con la marca.