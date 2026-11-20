Una tienda que gestiona sus ventas en línea, una planta que monitorea sus máquinas en tiempo real o una pyme que atiende a sus clientes desde cualquier lugar. Detrás de estas operaciones hay un elemento fundamental que pocas veces se hace visible: una conexión confiable y continua. Ese es el terreno de Tigo Business, la unidad de Tigo para el mundo corporativo, que llega con su marca renovada en un momento de cambio para la compañía.

Como parte de esa propuesta hay una empresa que se prepara para crecer. Al integrar sus operaciones bajo una sola marca, Tigo destinará 8,5 billones de pesos en los próximos cuatro años a ampliar y modernizar su infraestructura. Y el negocio corporativo pesa: uno de cada cinco pesos que recibe por servicios, el 20 por ciento, llega desde Tigo Business, que enfoca su apuesta en la nube, la ciberseguridad, los dispositivos conectados y la inteligencia artificial.

El punto de partida

La compañía parte de una premisa fundamental: la conectividad es el pilar que soporta todo el ecosistema de servicios digitales, Sin una conectividad robusta y confiable, no es posible habilitar soluciones digitales, automatizar procesos ni avanzar en la transformación digital.

Las cifras explican el porqué. Según estudios del sector, el 70 por ciento de los procesos empresariales depende de una conexión a internet confiable, y las compañías mejor conectadas pueden ser hasta un 25 por ciento más productivas. Por eso, Tigo Business se presenta como uno de los principales habilitadores de la digitalización en Colombia, desde la pyme hasta la gran organización, y como la base para dar el siguiente paso: nube, colaboración y seguridad.

A través de Tigo Business, la compañía ofrece soluciones para que negocios de distintos tamaños optimicen sus procesos, automaticen operaciones y fortalezcan sus servicios digitales. Foto: Suministrada - API

Seguridad y datos

Ese paso trae oportunidades, pero también riesgos. En Latinoamérica ocurre un ciberataque cada 11 segundos, y el costo promedio de una brecha de seguridad puede superar los 4 millones de dólares, según informes del sector. Un ataque ya no golpea solo a los sistemas: toca la reputación, la operación y la confianza de los clientes. Por eso, Tigo Business trata la seguridad como un componente transversal de su portafolio, con protección para infraestructuras en la nube y en las instalaciones del cliente, además de monitoreo, detección y respuesta ante amenazas. La idea es simple: un negocio seguro es un negocio sostenible.

La otra cara de la moneda son los datos. Hoy, equipos, vehículos y mercancías pueden llevar sensores que envían información al instante, y esa información se convierte en decisiones más rápidas y precisas. Tigo Business ofrece conectividad gestionada para esos dispositivos, soluciones para seguir la ubicación y el estado de los activos, e integra seguridad y gestión en operaciones que se reparten en varios sitios. Su apuesta se concentra en logística, industria, comercio y servicios. Según estudios del sector, estas soluciones pueden mejorar hasta en un 25 por ciento la eficiencia operativa, y para 2027 habrá más de 29.000 millones de dispositivos conectados en el mundo.

Conectar, proteger y entender lo que ocurre dentro del negocio son tres tareas que hoy van de la mano. Con su nueva marca, Tigo Business busca acompañar a las empresas colombianas en ese recorrido para que cada operación esté siempre conectada, sin importar dónde ocurra.

*Contenido elaborado con el apoyo de Tigo