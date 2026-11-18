Hay momentos en la vida profesional en los que las preguntas cambian. Después de alcanzar una posición, cumplir objetivos o construir una carrera, surge una inquietud que va más allá de los resultados: ¿Qué queda de nosotros en las personas con las que trabajamos?, ¿Qué nos define cuando dejamos de ocupar un cargo?, ¿Qué significa realmente tener influencia? Estas son algunas de las reflexiones que atraviesan El efecto Shine. Esencia, presencia, influencia y legado, el libro de Carmenza Alarcón que propone mirar el liderazgo desde una perspectiva que conecta el desarrollo profesional con el autoconocimiento y el propósito.

La autora conoce de cerca los desafíos de dirigir organizaciones y liderar procesos de transformación. Es estratega de liderazgo ejecutivo y crecimiento empresarial, creadora del sistema 4Shine® y conferencista internacional. Durante más de 25 años lideró operaciones y transformaciones empresariales en más de 30 países de Asia y Latinoamérica, y ocupó posiciones de gerente general en compañías globales. Sin embargo, su propuesta no se concentra en los cargos que ha ocupado, sino en los aprendizajes que esa trayectoria le dejó sobre las personas, sus capacidades y la manera en que construyen su influencia.

De esa experiencia nace una reflexión que atraviesa el libro: el liderazgo no debería depender exclusivamente de una posición, del reconocimiento externo o de los resultados alcanzados. También tiene que ver con la relación que cada persona construye consigo misma, la coherencia entre lo que piensa y hace, la forma en que se conecta con otros y aquello que aporta a su entorno.

Alarcón desarrolla esta mirada a través del modelo 4Shine®, estructurado en cuatro dimensiones que dan nombre a los capítulos centrales de la obra. Shine Within invita a mirar hacia adentro, reconocer la propia esencia y comprender qué impulsa las decisiones. Shine Out aborda la presencia, la coherencia y la manera de proyectar la identidad profesional. Shine Up se enfoca en las relaciones, las conexiones y la influencia que se construye con otros. Y, Shine Beyond lleva la reflexión hacia el legado: aquello que permanece y trasciende los logros individuales.

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No se trata solamente de avanzar en una carrera o aprender a proyectar una imagen profesional. El modelo plantea un recorrido que comienza por el reconocimiento personal y se extiende hacia la manera de relacionarse, aportar y generar impacto. Porque antes de pensar en cómo influir en los demás, propone Alarcón, es necesario comprender quién se es y desde qué convicciones se toman las decisiones.

Multiplica tu impacto

La obra combina experiencias personales, reflexiones sobre el mundo empresarial y herramientas prácticas para abordar situaciones que hacen parte de la vida profesional: los cambios de rumbo, las transiciones de carrera, el miedo a empezar de nuevo, la construcción de una marca ejecutiva, la toma de decisiones y las relaciones de confianza.

Esa dimensión personal es uno de los puntos de encuentro con el lector. Alarcón no presenta el liderazgo como un camino libre de dudas o dificultades. Por el contrario, reconoce que las transformaciones también implican momentos de incertidumbre y confrontación. “No escribí este libro desde la perfección”, señala, y recuerda que “brillar no significa no tener miedos”.

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Desde esa perspectiva, el cambio deja de ser únicamente una circunstancia que debe superarse y puede convertirse en una oportunidad para revisar prioridades, reconocer capacidades y encontrar nuevos caminos. “El cambio puede ser doloroso, pero siempre libera”, afirma la autora. Una reflexión que conecta con quienes, en algún momento de su trayectoria, han tenido que desprenderse de certezas para descubrir otras posibilidades.

El libro también pone sobre la mesa la importancia de las relaciones en la construcción del liderazgo. La influencia no se consigue únicamente desde el conocimiento o la experiencia: se construye en la manera de escuchar, acompañar, generar confianza y abrir oportunidades para otros. Es allí donde la presencia adquiere un sentido que va más allá de la imagen y donde el legado comienza a tomar forma en las acciones cotidianas.

El prólogo, escrito por el psicólogo y escritor Efrén Martínez, Ph. D., sitúa el legado como una dimensión fundamental del liderazgo. "El liderazgo debe entenderse como una conversación sobre legado, más allá de los cargos o reconocimientos, todo eso pasa", se pregunta Efrén. Foto: Carmenza Alarcón - A.P.I.

Una conversación sobre lo que permanece

El prólogo, escrito por el psicólogo y escritor Efrén Martínez, Ph. D., amplía esta reflexión y sitúa el legado como una dimensión fundamental del liderazgo. Su mirada pone en perspectiva la diferencia entre ocupar una posición y dejar una huella, y acompaña la invitación de Alarcón a pensar en el impacto que se genera más allá de los resultados profesionales.

En su texto, Martínez recuerda que “los cargos terminan, los reconocimientos pasan” y plantea que el liderazgo debe entenderse como “una conversación sobre legado”. Dos ideas que resumen una de las preguntas centrales del libro: cuando las posiciones cambian y los logros dejan de ser el principal referente, ¿qué permanece de lo que hicimos y de la manera en que nos relacionamos con los demás?

Su reflexión dialoga con los cuatro pilares del modelo 4Shine® y refuerza la idea de que el legado no es algo que se construye únicamente al final de una carrera. Se forma a lo largo del camino, en las decisiones, las conversaciones, las oportunidades que se ofrecen y la confianza que se inspira.

Con El efecto Shine, Carmenza Alarcón lleva la conversación sobre liderazgo más allá de las fórmulas de éxito y las competencias profesionales. Su propuesta invita a detenerse, revisar el camino recorrido y preguntarse no solo hasta dónde se quiere llegar, sino quién se quiere ser durante ese recorrido y qué se desea dejar en los demás. Porque, al final, una trayectoria no se recuerda únicamente por los cargos que se ocuparon, sino también por las personas que encontraron en nosotros una oportunidad para crecer.