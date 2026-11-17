El periodista y escritor colombiano Hernán Estupiñán ganó el Premio CEAB de Novela 2026, que fue otorgado por el Consejo Editorial de Autores Boyacenses, con el respaldo de la Secretaría de Cultura y la Gobernación de Boyacá.

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El reconocimiento fue gracias a la obra Lo que no pude ver. Visiones de sor Josefa, en la que el autor rescató escritos de la religiosa que se encontraban escondidos en el Convento de Santa Clara la Real de Tunja.

Convento de Santa Clara la Real de Tunja. Foto: Suministrada API

Uno de los hechos relevantes de la historia es que el lugar religioso actualmente lucha por no quedar en el olvido en la capital boyacense, por lo que la obra también pretende poner la atención sobre este lugar histórico y religioso para que sea rescatado el bien cultural y la obra literaria de Sor Josefa del Castillo.

Sor Josefa del Castillo es una de las escritoras coloniales más importantes de Latinoamérica, comparable con lo que fue sor Juana Inés de la Cruz en México o Santa Teresa de Ávila.

Estupiñán busca que su obra sirva como un ejercicio de memoria para preservar la obra de Josefa del Castillo y que esté bien ubicada en Tunja.