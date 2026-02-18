NACIÓN

Sacerdote envuelto en pelea con una monja en Antioquia compartió mensaje en redes sociales: “Y nos vamos sin nada”

El religioso cuenta con 21 mil seguidores en su cuenta en Facebook.

Redacción Nación
18 de febrero de 2026, 12:27 p. m.
El sacerdote Julián David Maldonado Montoya.
El sacerdote Julián David Maldonado Montoya. Foto: Cuenta en Facebook Pbro Julian David Maldonado y cuenta en X @ultimahoracol, respectivamente.

En redes sociales se viralizó un video en el que se observa una discusión que sostuvo un sacerdote de nombre Julián David Maldonado Montoya con una monja y dos uniformados de la Policía Nacional, luego de que le reclamaran por estar ofreciendo una misa en el Santuario Madre Santificadora del Alto de la Virgen en Guarne, Antioquia, el pasado domingo 15 de febrero.

En el video se apreció a Maldonado, quien pertenece a la Confesión Religiosa Prelatura Apostólica Verbum Domini, comunidad católica independiente, bastante alterado.

En el video se escuchó al religioso reclamar por su derecho a la libertad de culto, mientras los uniformados le manifestaban que el lugar donde estaba ofreciendo la misa era una zona privada.

Entre tanto, Maldonado le recriminaba a la monja que no le podía impedir llevar a cabo la ceremonia, mientras ella le respondía que él no hacía parte de la “comunión romana”.

Padre Julián David Maldonado, de la Prelatura Apostólica Verbum Domini, tuvo una discusión con una monja en Guarne, Antioquia.
En la imagen, uno de los momentos de la discusión. Foto: Redes sociales

“Es que no importa. ¿Eso es lo que ustedes predican, hermana? ¿Ese es el rosario que ustedes rezan acá siempre? Por eso es que tanta gente se ha alejado de la iglesia", le respondió el sacerdote a la monja.

Al final, el sacerdote se retiró del lugar en medio de la insistencia de la Policía y la monja para que no siguiera ofreciendo la misa en ese punto.

Transcurridos pocos días de ese hecho, el sacerdote Maldonado, quien cuenta con 21 mil seguidores en Facebook, compartió una imagen que contiene un mensaje.

La vida es extraña. Venimos sin nada y luchamos por todo, y al final, lo dejamos todo y nos vamos sin nada”, se lee en el mensaje en la cuenta en Facebook del sacerdote.

La publicación en Facebook del sacerdote Julián David Maldonado Montoya.
La publicación en Facebook del sacerdote Julián David Maldonado Montoya. Foto: Cuenta en Facebook: Pbro Julian David Maldonado

La Prelatura Apostólica Verbum Domini ofreció excusas

Tras dicho incidente, desde la Prelatura Apostólica Verbum Domini ofrecieron excusas a través de un comunicado a la comunidad en general y las Hermanas Custodias del Santuario María Santificadora.

Exclusivo: sacerdote que protagonizó pelea con monjas en santuario de la virgen en Antioquia es investigado y podría ser expulsado de su iglesia

“Ofrecemos excusas públicas por el error cometido por el padre Julián David Maldonado Montoya, al intentar celebrar la Sagrada Eucaristía en el Santuario de Maria Santificadora de Guarne, Antioquía, lugar custodiado por la comunidad religiosa de las Hermanas de María Santificadora, a la cual expresamos nuestro respeto, lo mismo que a la diócesis de Sonsón Rionegro. Se aclara que al presbítero Julián Maldonado, como a todos los presbíteros de nuestra comunidad, se les ha indicado reiteradamente, desde esta Prelatura, no celebrar en lugares que no le pertenecen, presentarse como lo que somos, Iglesia Católica Independiente, no en comunión con Roma y, en caso de espacios públicos, verificar previamente las autorizaciones, solicitar los permisos respectivos”, se indicó en parte del comunicado emitido por la Prelatura Apostólica Verbum Domini.

