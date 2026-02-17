Antioquia

Exclusivo: sacerdote que protagonizó pelea con monjas en santuario de la virgen en Antioquia es investigado y podría ser expulsado de su iglesia

Su nombre es Julián David Maldonado Montoya, sus superiores aseguran haberle advertido y podría haber incumplido un código de disciplina.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 5:52 a. m.
Padre Julián David Maldonado, de la Prelatura Apostólica Verbum Domini, tuvo una discusión con una monja en Guarne, Antioquia.
El presbítero Julián David Maldonado Montoya protagonizó el domingo, 15 de febrero, un bochornoso episodio con la Policía y con una madre superiora del Santuario Madre Santificadora del Alto de la Virgen en Guarne, Antioquia.

La discusión entre los dos religiosos se conoció por un video en el que se ve al sacerdote de la Confesión Religiosa Prelatura Apostólica Verbum Domini reclamando por su derecho a la libertad de culto.

“A usted ya se le habló, padre, se le dijo con respeto, la madre se le acercó a usted, usted dijo que no había ningún inconveniente”, le recriminó un policía.

A su vez, el padre Julián David le ripostó: “Usted me dijo que en el Santuario”, en referencia a que no podía oficiar su misa en ese espacio.

“El Santuario es todo esto”, le contestó el uniformado, señalando su espacio alrededor.

La respuesta alteró al sacerdote, quien de inmediato dijo: “Pero hay libertad de culto, si acá sube un pastor y empieza a orar y todo, lo tienen que dejar”.

Padre Julián David Maldonado, de la iglesia católica independiente Prelatura Apostólica Verbum Domini, podría ser expulsado de esa congregación.
En ese momento, la religiosa le aseguró al padre Julián David que él fue advertido de que podía permanecer en el lugar, pero no oficiar su eucaristía.

“Estamos en el Alto de la Virgen, no nos dejan celebrar la eucaristía, entonces vamos a poner autoridades (denunciar) porque yo tengo todos mis papeles en regla, no soy ningún sacerdote falso, usted no me va a decir que no puedo celebrar la misa”, reclamó con énfasis el padre.

A lo que la religiosa le dijo: “Usted pertenece a otra denominación religiosa, por lo tanto, no comunión romana”.

Este pronunciamiento alteró aún más al sacerdote, quien estudia teología en una reconocida universidad de Medellín. “Es que no importa, ¿eso es lo que ustedes predican, hermana, ese es el rosario que ustedes rezan acá siempre? Por eso es que tanta gente se ha alejado de la iglesia”, cuestionó. “Ellos son mis feligreses, y saben que yo hablo así, hablo duro, no la estoy gritando”, aclaró.

Ahí, el padre fue objeto de una advertencia que podría costarle incluso su sotana en la comunidad religiosa: “Padre, usted lo puede hacer en un sitio público, pero esto es un sitio privado”, le dijo el policía.

“Eso es lo que predicamos, lo que rezamos y lo que infundemos (sic), la fe católica, y apostólica, acá no se trata de religiones, se trata de Cristo, y Cristo predicó en todas partes”, expresó el presbítero.

Según dijo en su comunidad, el padre Julián David se marchó con un grupo de 20 feligreses que lo acompañaban y lo defendían y ofició misa en una finca cercana al Santuario de la Madre Santificadora. Posteriormente, indignado, fue a donde sus superiores, expresó su inconformismo y dijo que iba a publicar el video en las redes sociales.

La respuesta de su congregación fue tajante. “Le sugerimos pedir excusas públicas y aceptó, pero hizo todo lo contrario. Bajo nuestros estatutos, que están aprobados por el Ministerio del Interior, tenemos que adelantar el proceso disciplinario con él”, le dijo a SEMANA el monseñor Hernán Andrés Marín Agudelo, arzobispo primado de la Prelatura Apostólica Verbum Domini.

Además, esa congregación emitió un comunicado en el que manifestó: “Ofrecemos excusas públicas por el error cometido por el padre Julián David Maldonado Montoya, al intentar celebrar la Sagrada Eucaristía en el Santuario de María Santificadora de Guarne, Antioquia, lugar custodiado por la comunidad religiosa de las Hermanas de María Santificadora, a la cual expresamos nuestro respeto, lo mismo que a la diócesis de Sonsón Rionegro”.

También aclaró: “Al presbítero Julián Maldonado, como a todos los presbíteros de nuestra comunidad, se les ha indicado reiteradamente, desde esta Prelatura, no celebrar en lugares que no le pertenecen, presentarse como lo que somos, Iglesia Católica Independiente, no en comunión con Roma y, en caso de espacios públicos, verificar previamente las autorizaciones, solicitar los permisos respectivos”.

Sin embargo, también expresan que lo ocurrido con el padre fue una acción de buena fe. “Al ver un césped lejano del sitio del santuario y en buena fe, creyó que esa parte era pública, pero que, al increpar nuevamente la hermana sobre este aspecto, el padre se retira de allí, celebrando la eucaristía en una finca privada cercana”.

Aunque la congregación del padre Julián David manifiesta que no hay claridad en el lugar para identificar si se trata de un espacio público o uno privado, pues no hay demarcaciones que así lo indiquen.

“No existen demarcaciones de los límites del mismo, situación que generó una confusión respecto de los límites del lugar, circunstancia que dio lugar a una interpretación equivocada sobre el área en cuestión, sin que existiera intención de desconocer la autoridad del lugar, ocasionando la exaltación de ambas partes frente a la libertad religiosa”, señalan.

El comunicado emitido el mismo domingo pedía al sacerdote “realizar la corrección y las excusas públicas, así como eliminar toda información relacionada con este hecho”.

Pero el escándalo se regó en redes sociales y tiene a los colombianos hablando de la pelea entre un padre y una monja por el derecho, o no, a dar una misa, lo que podría costarle al sacerdote desde la suspensión de sus oficios hasta la expulsión de la congregación en la que empieza a hacer carrera.

Por último, el arzobispo, en diálogo con SEMANA, reiteró: “Con todo el dolor del alma, asumimos el mea culpa del padre, fue un error involuntario, aunque ya le habían advertido que no podía celebrar misa ahí, como no hay delimitación del espacio, uno no sabe si hace parte o no de un predio privado”.

Y envió un mensaje al sacerdote Julián David y a otros de su congregación, una Iglesia Católica Independiente que tiene comunidades religiosas en Soacha, Bogotá y Antioquia, entre otros lugares del país.

¿Qué dice el padre Julián David?

En redes sociales, el presbítero publicó varios videos posterior a los hechos en los que da su opinión. Manifestó que todo se dio después de una peregrinación desde el barrio Robledo, donde tiene su iglesia, que se sintió atacado y que sus derechos fueron vulnerados.

