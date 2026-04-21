Nación

Legalizan la captura del sacerdote Jaime Vásquez y su hermano por condena en caso de pederastia

La Corte Suprema de Justicia condenó al excongresista por un caso de abuso sexual en 2013.

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Redacción Semana
21 de abril de 2026, 11:34 a. m.
Imagen de referencia de sacerdote.
Imagen de referencia de sacerdote. Foto: Getty Images

El Juzgado 26 de Garantías de Bogotá legalizó la captura contra el sacerdote Jaime Alonso Vásquez y su hermano Carlos Fernando Vásquez, quienes fueron capturados el pasado sábado 18 de abril en el departamento de Guaviare.

Desde la cuenta oficial de X del complejo judicial de Paloquemao informaron que ese procedimiento se realizó con un fin: “Dar cumplimiento a la condena de 21 años de prisión para Jaime A. Vásquez y 20,5 años de prisión para Carlos F. Vásquez, además de la inhabilidad del ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años , por el delito de acceso carnal violento agravado“.

Capturados excongresista Jaime Vásquez y su hermano en San José del Guaviare por presunto abuso sexual denunciado en 2013

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