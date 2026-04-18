Capturados excongresista Jaime Vásquez y su hermano en San José del Guaviare por presunto abuso denunciado en 2013

El pasado jueves 16 de abril de 2026, agentes del CTI llegaron hasta San José del Guaviare para dar trámite a la captura de los hermanos Carlos Fernando Vásquez y Jaime Vásquez Bustamante, los cuales fueron acusados en el año 2013 de cometer abusos contra Francisco Javier Bohórquez, por más de 16 años.

Al momento de iniciar el caso contra los dos sacerdotes, los investigadores del caso señalaron que se desarrollan las primeras instancias de recolección de información y testimonios para determinar la culpabilidad de los acusados.

La captura de los hermanos se da tras una resolución de Corte Suprema en casación; hay que recordar que, en los más de 13 años de desarrollo del proceso, el mismo ha pasado por las instancias del sistema judicial para dar claridad sobre la presunta culpabilidad del demandante.

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Por el momento no se conoce más información sobre la captura de los dos sacerdotes y sobre la actualidad del caso que enfrentan desde el año 2013.

Capturar hermanos Vásquez en San José del Guaviare. Foto: Cortesía a SEMANA.

Detalles del caso al momento de llegar a los investigadores de la Fiscalía

En el momento de la denuncia, Francisco Javier Bohórquez relató a los investigadores del caso los sucesos en los cuales, según su testimonio, empezaron las violaciones por parte de los dos detenidos.

Una de esas tardes, de acuerdo con la narración de Francisco, el padre Jaime le pidió que le ayudara a mover unas cajas de una habitación. Antes le ofreció un jugo que lo hizo sentir mareado. En la habitación no había cajas. El padre Jaime le dijo a Francisco que quería confesarlo. No hace falta entrar en detalles. Según Francisco, ese día el padre lo violó por primera vez”, relató el denunciante a SEMANA.

Agentes del CTI realizaron la captura. Foto: 123RF

Por su parte, el excongresista Jaime Vásquez aseguró que con el menor de edad solo existió una amistad.

“Ha habido una amistad que cuando nos llama se le ha escuchado. Muchas veces no lo he atendido, pero él es muy insistente. Ha llegado como adulto, entonces que no diga nada como menor de edad. Estoy seguro de que él no tiene ninguna prueba de abuso sexual y de violación”, afirmó el religioso en el año 2013 a BluRadio.