“No acepto”: vinculados al crimen de Yulixa Toloza se declararon inocentes. Detalles de la imputación

La Fiscalía imputó cargos en contra de Jesús Alberto Hernández y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, los dos capturados por recoger el vehículo usado para desaparecer el cuerpo de Yulixa Toloza, la mujer que se sometió a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, ninguno aceptó responsabilidad.

El viaje sin regreso de Yulixa Toloza: del quirófano clandestino en el sur de Bogotá a una carretera solitaria donde fue abandonada

La fiscal del caso presentó los elementos de prueba para advertir que se cumplieron los requisitos legales para la imputación de cargos; sin embargo, la defensa de los procesados se opuso luego de advertir que quedaron algunas dudas en la presentación.

“Suficiente tiempo tuvo la Fiscalía General de la Nación y los presenta a menos de cuatro horas para que terminen los términos constitucionales y legales para presentarse ante un juez de control de garantías, sin argumentar por qué ese retraso. No argumentó por qué los está presentando a las 5:56 del 20 de mayo de 2016 cuando los capturó a las 9:10 de la mañana del día 19”, señaló el abogado Samuel Quintero Durán.

La Fiscalía explicó las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que los dos capturados terminaron metidos en semejante lío judicial. Fuero ellos quienes llegaron hasta una casa en la ciudad de Cúcuta con la intención definida de llevarse el vehículo con destino a Venezuela.

Los detalles de la investigación advierten que los dos hombres recibieron la instrucción de la dueña del centro de estética y su novio, el propósito era mover el vehículo del parqueadero donde lo dejaron un día antes. Las declaraciones así lo explicaron.

“Se entregaba también todas las conversaciones que había recibido WhatsApp, en las cuales —claramente, su señoría— se extractan las indicaciones que les entregaron de parte de la señora María Fernanda Delgado Hernández para movilizar este vehículo y frente a las demás tareas que se recibieron o que se les encomendaron” (sic), dijo la Fiscalía.

Dos hombres capturados por la muerte en extrañas circunstancias de Yulixa Toloza Foto: Suministrada

Los dos procesados advirtieron en las diligencias de entrevista ante la Fiscalía que por el encargo, llevar el carro de Cúcuta a Venezuela, les pagaron 800.000 pesos con la advertencia de que no tenía nada que ver con el caso de Yulixa Toloza.

La Fiscalía imputó los delitos de ocultamiento, alteración y destrucción de elemento material probatorio, también el de desaparición forzada que los dos procesados negaron sin dudar al momento en que el juez les preguntó si aceptaban los cargos.

Con la respuesta, la Fiscalía pasó a la solicitud de medida de aseguramiento tras insistir en que los dos capturados no tienen arraigo en Colombia y resulta necesario mantenerlos privados de la libertad mientras avanza el proceso.