La petición de la Dijín a Venezuela para evitar la impunidad en el caso Yulixa Toloza

La investigación por la muerte de Yulixa Toloza, la mujer que desapareció tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento que presuntamente operaba de manera irregular en el sur de Bogotá, entró en una nueva etapa luego de que la Fiscalía General de la Nación iniciara formalmente las gestiones para solicitar la extradición de tres personas capturadas en Venezuela por su presunta participación en el caso.

Caso Yulixa Toloza: un cabello en el carro sería clave en la investigación por la desaparición y el homicidio

Así lo confirmó el director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, quien explicó que el proceso se adelanta a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía y los mecanismos de cooperación judicial entre ambos países.

“Los trámites ya se están dando por parte de la Fiscalía General de la Nación”, afirmó el oficial, al señalar que actualmente se recopila toda la documentación requerida para formalizar la solicitud de extradición de los tres detenidos.

De acuerdo con las autoridades, los capturados permanecen privados de la libertad en territorio venezolano mientras avanzan los procedimientos legales.

Se trata de personas que estarían directamente relacionadas con la desaparición y posible homicidio de la mujer de 52 años, tras practicar una lipólisis láser que le causó la muerte a Toloza, motivando su escape de Colombia.

Según Sanabria, ya se encuentra en marcha la recopilación de la documentación requerida para formalizar las actuaciones judiciales correspondientes.

El alto oficial indicó que, en caso de que no se logre materializar una eventual extradición, los tres capturados tendrían que responder por los delitos que les sean atribuidos bajo los mecanismos legales disponibles. Sin embargo, insistió en que el objetivo de las autoridades colombianas es garantizar que los responsables enfrenten la justicia y que el crimen no quede en la impunidad.

“Todo lo que reclamamos los colombianos es que haya justicia y, frente a eso, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación no se ahorraron ningún esfuerzo. Lo que se espera y aspira es que haya una solidaridad por parte de las autoridades venezolanas, y también una muestra de cooperación internacional efectiva frente a la extradición de estas tres personas”, afirmó.

Aumentan vigilancia a la Secretaría de Salud de Bogotá tras el caso de Yulixa Toloza

El caso de Yulixa Toloza conmocionó al país luego de que la mujer desapareciera el pasado 13 de mayo tras practicarse una lipólisis láser. Seis días después, este 19 de mayo, su cuerpo fue hallado en una zona rural del municipio de Apulo, Cundinamarca.

Medicina Legal confirmó que el cuerpo encontrado corresponde a Toloza y explicó que las causas de su muerte habrían podido ser una embolia pulmonar producida por una anestesia mal aplicada o por una respuesta anémica en la fallecida.

Mientras avanzan esas investigaciones, las autoridades mantienen el proceso judicial y la coordinación internacional para esclarecer completamente lo ocurrido y llevar a los responsables ante la justicia.