Del calor a los aguaceros: así cambiará el clima en Colombia durante esta semana

Después de varios días con condiciones más estables en buena parte del país, el tiempo volverá a cambiar.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que durante esta semana se registrará un incremento gradual de las lluvias, mientras que algunas regiones también afrontarán jornadas de intenso calor.

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Según el más reciente pronóstico, las precipitaciones comenzarán a aumentar desde este martes 7 de julio y alcanzarán sus mayores acumulados entre el miércoles 8 y el jueves 9, especialmente en las regiones Orinoquía, Amazonía y Pacífica. Además, el paso de la onda tropical número 23 favorecerá la formación de lluvias, principalmente sobre el norte del territorio nacional.

Sin embargo, antes de ese cambio, el Ideam prevé que este martes se registren altas temperaturas en la región Caribe y en sectores de los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca, por lo que varias zonas pasarán del calor intenso a las lluvias en cuestión de horas.

Para el miércoles, el panorama será aún más lluvioso. El instituto pronostica precipitaciones sobre gran parte del país, algunas acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente en sectores de la región Caribe, excepto La Guajira y Atlántico, así como en la Pacífica, la Orinoquía, la Amazonía y el norte de la región Andina.

Aunque el jueves se espera una leve reducción en el volumen de las precipitaciones, las lluvias continuarán afectando principalmente las regiones Pacífica, Andina, Orinoquía y varios sectores del Caribe y la Amazonía. Para el viernes, el Ideam prevé una disminución de los acumulados, aunque persistirán las lluvias en el occidente del país y en buena parte de la Orinoquía y la Amazonía.

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En el caso de Bogotá, el pronóstico indica una semana con cielo mayormente nublado, lloviznas o lluvias ligeras durante las tardes y noches, temperaturas entre 12 y 21 grados centígrados y vientos moderados en horas de la tarde.

Mientras tanto, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan vientos de intensidad moderada durante la semana y probabilidad de lluvias hacia el viernes.

Ante este panorama, el Ideam recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a los reportes oficiales, evitar exponerse durante tormentas eléctricas, revisar techos y canales de desagüe, y reportar de inmediato cualquier incendio de cobertura vegetal o emergencia asociada a las condiciones meteorológicas.