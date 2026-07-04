¿Cómo estará el clima durante el fin de semana en Colombia? Pronóstico del Ideam para este 4 y 5 de julio

Las condiciones meteorológicas para este fin de semana del 4 y 5 de julio estarán macadas por un panorama de contrastes en diferentes regiones del país, de acuerdo con el más reciente pronóstico del clima entregado por el Instituto Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

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Mientras que algunos departamentos se mantendrán las lluvias entre moderadas y fuertes, otras zonas del país continuarán bajo condiciones favorables de tiempo seco, lo que podría generar incendios forestales.

De acuerdo con el Ideam, para este sábado 4 de julio se espera una disminución gradual de las lluvias, aunque es posible que durante la mañana se presenten tormentas en sectores de la Amazonía y la Orinoquía.

Específicamente en la Amazonía se espera cielo mayormente nublado a cubierto, con precipitaciones entre moderadas y fuertes en sectores de Guainía y el sur y occidente del departamento de Amazonas.

En zonas del occidente y oriente de Caquetá, oriente y sur de Vaupés, occidente y oriente de Putumayo, así como en el sur y oriente de Guaviare se espera en el transcurso del día lluvias entre ligeras y fuertes.

El pronóstico prevé una combinación de cielos nublados, lluvias dispersas y períodos de tiempo seco en las principales ciudades de Colombia durante las próximas 24 horas. Foto: Getty Images

En la Orinoquía también se presentará cielo entre parcial y mayormente nublado, con una alta probabilidad de lluvias entre moderadas y fuertes en algunos sectores de Vichada.

Existe la posibilidad que estas lluvias se presenten de igual forma en el occidente y oriente de Casanare y en el occidente y oriente de Meta, y no se descartan lluvias ligeras en el occidente y oriente de Arauca.

El Ideam pronosticó que en horas de la tarde y la noche, las precipitaciones se concentrarán en zonas del centro y sur de la región Caribe, sectores de la región Pacífica y áreas dispersas de las regiones Andina y Orinoquía.

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En el Caribe, por ejemplo, se prevén condiciones nubosas con precipitaciones entre moderadas y fuertes en varios sectores de Córdoba, Sucre y Bolívar, así como en zonas puntuales del sur de Cesar.

Además, no se descartan lluvias ligeras de carácter ocasional en el occidente de Atlántico y en áreas dispersas de Magdalena. Por el contrario, en gran parte del departamento de La Guajira predominarán condiciones secas.

En gran parte del mar Caribe se estima nubosidad variada, con probabilidad de precipitaciones entre moderadas y fuertes en sectores del suroccidente y noroccidente, especialmente en áreas del golfo de Urabá y frente a las costas de Córdoba y Sucre, sin descartar lluvias sobre el litoral de Bolívar.

Sobre el archipiélago de San Andrés se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias entre ligeras y moderadas en el sur y oriente de sus aguas adyacentes; y en Providencia son probables las lluvias ligeras.

Las lluvias más intensas se concentrarán en el Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía, mientras que el Caribe y parte de la región Andina tendrán tiempo seco y temperaturas elevadas. Foto: Composición Semana /Getty Images

Para la región Andina se pronostica nubosidad y probabilidad de lluvias en sectores del norte, occidente y oriente de Antioquia, así como en el norte y occidente del departamento de Santander.

En el sur y oriente de Boyacá, centro-occidente de Norte de Santander y sur y oriente de Huila se esperan lluvias ligeras y no se descartan lloviznas en Risaralda, Quindío, Tolima y Cundinamarca.

En el pacífico se esperan condiciones nubosas, con precipitaciones en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como en varios sectores del océano Pacífico.

Para la Capital del País se espera un predominio del tiempo seco, con cielo mayormente nublado. De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, la temperatura mínima estimada será de 11 °C.

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El domingo se esperan más lluvias

El Ideam confirmó que este domingo, 5 de julio, continuará la disminución de las lluvias en sectores de la Amazonía, el sur de la región Andina y algunas zonas de la región Caribe.

Para este domingo las precipitaciones de mayor intensidad se esperan durante la tarde y la noche en el centro y occidente de la región Caribe, el centro y norte de las regiones Andina y Pacífica, el centro de la Amazonía y diferentes sectores de la Orinoquía, esto debido al ingreso de la onda tropical No. 22.

Los mayores acumulados de precipitación se prevén durante la tarde y noche en el centro y sur de Bolívar, Sucre, centro y sur de Córdoba, golfo de Urabá, Chocó, norte de Antioquia, occidente de Cauca y Nariño, Meta, Guaviare y el oriente de Vichada.

También se podrían registrarse incrementos importantes en Santander, norte de Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Arauca, Vichada, Guainía, Guaviare, occidente de Caquetá y norte de Amazonas. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina persistirán las lluvias