El deshielo del Ártico está creando algo inesperado que puede cambiar el clima del planeta

El Ártico ha experimentado un calentamiento tres veces más rápido que la media mundial en las últimas cuatro décadas, lo que lo convierte en un punto crítico para entender el cambio climático.

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Sin embargo, investigaciones recientes han revelado que la desaparición del hielo marino no solo implica un aumento en el nivel del mar o la pérdida de hábitat, sino que está activando una “fábrica” natural de nubes que hasta ahora permanecía oculta para la ciencia.

El nacimiento de las nubes en el hielo

Para que se formen las nubes, el vapor de agua necesita algo a lo cual aferrarse; estas “semillas” son partículas microscópicas conocidas técnicamente como núcleos de condensación. Tradicionalmente, estas partículas provienen de la contaminación, el polvo o la sal marina, pero en el Ártico se ha descubierto un nuevo proceso natural que las genera masivamente a medida que el hielo se retira.

Las autoridades investigan un fenómeno poco habitual registrado en Svalbard. Foto: Getty Images

Este fenómeno ocurre con mayor intensidad en la llamada “zona de hielo marginal”, que es la franja donde el mar abierto se encuentra con los fragmentos de hielo en proceso de derretimiento. En este entorno, la combinación de luz solar y emisiones marinas crea un cóctel químico que dispara la producción de estas partículas necesarias para cubrir el cielo de nubes.

Un laboratorio químico impulsado por el sol

El proceso comienza cuando el sol de primavera y verano interactúa con sustancias liberadas por el océano y el hielo, como compuestos de yodo, azufre y materia orgánica. Los científicos han observado que esta reacción ocurre con una frecuencia asombrosa, detectándose en más del 80% de los días soleados analizados durante las expediciones.

Un aspecto clave de este hallazgo es la identificación de unas moléculas llamadas “moléculas orgánicas oxigenadas que contienen yodo” (I-OOMs). Estas actúan como un pegamento que permite que partículas extremadamente pequeñas crezcan hasta alcanzar el tamaño suficiente para formar una gota de nube.

El Dr. James Brean, profesor de Ciencias Atmosféricas en la Universidad de Birmingham, explica la relevancia de este descubrimiento: “Estos compuestos recientemente identificados ayudan a las partículas pequeñas a crecer hasta convertirse en partículas más grandes que pueden sembrar nubes; creemos que esta es la primera vez que se observan tales moléculas y esto implica nuevas vías importantes para la química del yodo”.

Este avance científico permite pasar de los experimentos controlados a la realidad del ecosistema ártico. Según destaca el Dr. James Brean: “Nuestros hallazgos proporcionan la primera validación en el mundo real de un mecanismo de química atmosférica recientemente identificado que involucra oxoácidos de yodo y ácido sulfúrico”.

¿Un escudo o un acelerador del calentamiento?

La aparición de más nubes en el Ártico tiene consecuencias contradictorias para el clima global.

Por un lado, las nubes pueden actuar como un espejo que refleja la luz solar hacia el espacio, ayudando a enfriar el agua del océano

Por otro lado, también pueden funcionar como una manta que atrapa el calor y evita que escape de la superficie terrestre.

La complejidad de este equilibrio es lo que hace que este descubrimiento sea fundamental para las predicciones futuras. El profesor Zongbo Shi, líder del estudio en la Universidad de Birmingham, señala que: “Nuestra descubrimiento es importante porque estas nuevas partículas pueden influir en las nubes, las cuales desempeñan un papel crítico al determinar cuánto calor se retiene o se refleja”.

Más nubes no siempre significan menos calor: el Ártico enfrenta un efecto contradictorio. Foto: Getty Images

El mismo experto añade una advertencia sobre los posibles efectos: “Más nubes o nubes más espesas en la temporada de calentamiento podrían potencialmente acelerar el derretimiento del hielo mientras enfrían el océano abierto”.

Actualmente, los modelos climáticos que se utilizan para predecir el futuro del planeta no incluyen este proceso de formación de nubes, lo que significa que las proyecciones podrían estar incompletas. La incorporación de estos nuevos datos será vital para entender cómo el Ártico seguirá influyendo en el clima de todo el mundo a medida que el hielo continúa retrocediendo.