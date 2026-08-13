Cómo rescatar las raíces podridas de sus orquídeas para que vuelvan a florecer sanas y fuertes

Más allá de ser simples elementos de decoración, para muchas personas las plantas representan un espacio de tranquilidad y frescura dentro del hogar. Sin embargo, aunque algunas especies no requieren cuidados demasiado exigentes, es importante seguir ciertas recomendaciones para mantenerlas sanas, fuertes y en buenas condiciones.

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Uno de los problemas más frecuentes está relacionado con las raíces podridas, una condición que puede afectar el desarrollo de la planta e impedir que florezca adecuadamente. Cuando esto ocurre, las hojas pueden adquirir tonos amarillos o cafés, marchitarse e incluso caer, señales que indican que es necesario actuar a tiempo para intentar recuperarla.

De acuerdo con Caulé, una de las principales causas de este problema es el exceso de humedad. Cuando el sustrato permanece mojado durante demasiado tiempo, disminuye la cantidad de oxígeno disponible para las raíces y aumenta el riesgo de que aparezcan hongos y otros microorganismos que pueden debilitarlas.

Si esta situación se prolonga, las raíces comienzan a deteriorarse y pierden su capacidad para absorber agua y nutrientes, incluso cuando la tierra permanece húmeda. Como consecuencia, el estado general de la planta empeora y sus hojas pueden cambiar de color, marchitarse o desprenderse.

Cuando las raíces comienzan a deteriorarse, pierden capacidad para absorber correctamente agua y nutrientes. Foto: Getty Images

Para salvarla, es necesario retirar la planta del sustrato, lavar cuidadosamente las raíces y cortar las partes que estén dañadas. Después, se recomienda desinfectarlas, dejarlas secar durante unas horas y trasplantar el ejemplar a una maceta limpia, con un sustrato aireado y buen drenaje.

En el caso de las orquídeas, además, es posible determinar si necesitan agua observando algunos indicadores. El color de las raíces, el peso de la maceta y el estado del sustrato pueden ayudar a establecer cuándo es necesario regarlas. Las raíces verdes suelen indicar que todavía conservan suficiente humedad, mientras que las de tono plateado o gris son una señal de que ha llegado el momento de proporcionarles agua.

Las plantas necesitan cuidados, aunque algunas especies sean resistentes. Foto: Getty Images

La frecuencia también depende de las condiciones del entorno. En lugares cálidos, por ejemplo, el sustrato puede secarse con mayor rapidez, por lo que es importante ajustar el riego según las necesidades de la planta y no establecer una frecuencia rígida.

Finalmente, para favorecer una nueva floración, las orquídeas necesitan luz brillante, pero indirecta, una ligera diferencia de temperatura entre el día y la noche y una fertilización equilibrada con productos diseñados específicamente para este tipo de plantas.