Tener plantas en el hogar no solo responde a un gusto por la jardinería. Para muchas personas, también es una forma de crear espacios más tranquilos, agradables y llenos de buena energía. Entre las especies más populares, además de la lengua de suegra y las orquídeas, se encuentra el árbol de jade, una planta que destaca tanto por su apariencia como por el simbolismo que la rodea.

¿Por qué su monstera no tiene agujeros? Cuidados básicos para que sus hojas crezcan sanas y brillantes

De acuerdo con Habibi, la Crassula ovata es una suculenta originaria de Sudáfrica, reconocida por sus hojas gruesas y carnosas, capaces de almacenar agua. A diferencia de otras plantas de este tipo, crece de manera vertical y ramificada, adquiriendo con el paso del tiempo la apariencia de un pequeño árbol.

Además de su característico tronco leñoso y sus hojas ovaladas de color verde intenso, se distingue por su gran longevidad, dado que puede vivir durante décadas si recibe los cuidados adecuados. Su resistencia y bajo mantenimiento la convierten en una excelente opción para quienes se inician en el cuidado de las plantas.

Más allá de sus cualidades ornamentales, es considerado un símbolo de abundancia, prosperidad y buena fortuna en diferentes culturas. En la tradición china, donde también es conocido como la “planta del dinero”, suele ubicarse en la entrada de casas y negocios con la creencia de que atrae la riqueza.

El árbol de jade es una de las plantas más apreciadas para el hogar por su resistencia. Foto: Getty Images

Aunque se trata de una especie fácil de mantener, la falta de cuidados puede deteriorarla. El riego insuficiente o excesivo, la escasa iluminación y la presencia de plagas son algunas de las causas más comunes de su deterioro. Por esta razón, muchas personas buscan alternativas para recuperarla cuando comienza a perder vigor.

Según explica El Mueble, el primer paso consiste en retirar la planta de la maceta para comprobar si el sustrato está demasiado compacto, porque esto puede impedir que las raíces absorban correctamente el agua.

Después, recomienda sumergir las raíces en un recipiente con agua a temperatura ambiente durante 24 horas para favorecer su rehidratación. Una vez finalizado este proceso, la planta debe trasplantarse a un sustrato nuevo para suculentas y colocarse en una maceta con buen drenaje.

Para mantener el árbol de jade en buen estado, también es importante proporcionarle entre cuatro y seis horas de luz solar directa al día, preferiblemente durante la mañana, y ubicarlo en un lugar con buena iluminación.

El árbol de jade puede vivir durante décadas si recibe las condiciones adecuadas. Foto: Getty Images/iStockphoto

El riego debe hacerse únicamente cuando el sustrato esté completamente seco, dado que el exceso de agua puede provocar la pudrición de las raíces.

Finalmente, conviene realizar una poda ligera una vez al año para conservar su forma y estimular un crecimiento más vigoroso. También es recomendable limpiar sus hojas de manera periódica para retirar el polvo y revisar con frecuencia la presencia de plagas, como cochinillas o ácaros, con el fin de detectarlas y controlarlas a tiempo.