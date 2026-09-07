Cómo hacer un fertilizante para el árbol de jade: el método correcto para fortalecer sus hojas y favorecer su crecimiento

El árbol de jade, cuyo nombre científico es Crassula ovata, es una de las suculentas más populares para decorar interiores y exteriores. Su atractivo aspecto, caracterizado por hojas carnosas y su capacidad para adaptarse a distintas condiciones, la convierten en una planta habitual en los hogares.

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Aunque es una especie resistente y de cuidados relativamente sencillos, necesita ciertas condiciones para mantenerse saludable y favorecer la aparición de nuevos brotes. Debido a que almacena agua en sus hojas y tallos, no requiere riegos frecuentes ni grandes cantidades de nutrientes.

De acuerdo con el creador del canal Huerto Adictos, dedicado a la jardinería y al cuidado de plantas de interior, el árbol de jade es considerado popularmente la “planta de la abundancia” o “planta del dinero”. Antes de preparar y aplicar el fertilizante, recomienda evitar el exceso de nutrientes, ya que podría afectar las raíces y ocasionar problemas en lugar de favorecer el crecimiento de la planta.

¿Qué necesita el árbol de jade para crecer?

Como ocurre con otras plantas, el árbol de jade necesita principalmente nitrógeno y calcio para desarrollarse, según el creador de contenido. Cada uno cumple una función diferente: el nitrógeno está relacionado con el crecimiento de hojas y tallos, mientras que el calcio contribuye al funcionamiento general y la resistencia de la planta.

Para quienes buscan preparar un fertilizante casero, el creador recomienda usar cáscara de huevo, un residuo orgánico que puede aportar pequeñas cantidades de nutrientes, especialmente calcio. No obstante, este tipo de preparación debe utilizarse con moderación y de forma controlada.

El árbol de jade bo requiere de mucha agua. Foto: Getty Images

El fertilizante casero debe prepararse con la cáscara completamente seca, que deberá hervirse durante 10 o 15 minutos. Una vez que la mezcla de agua y el residuo orgánico se haya enfriado, podrá aplicarse al árbol de jade. Según la recomendación del creador, este proceso debe realizarse únicamente durante la primavera y el verano, cuando la planta se encuentra en su etapa de crecimiento.

Además, el fertilizante por sí solo no garantiza un crecimiento abundante. El árbol de jade necesita recibir suficiente luz, preferiblemente en un lugar luminoso, y contar con un sustrato que permita un drenaje rápido del agua.