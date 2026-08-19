Cómo hacer un fertilizante para orquídeas: así debería aplicarse correctamente para mantenerlas sanas

Las orquídeas son unas de las plantas más apreciadas para decorar interiores debido a la belleza y duración de sus flores. Sin embargo, para mantenerlas saludables y favorecer su crecimiento, no basta con proporcionarles agua y una iluminación adecuada. La nutrición también cumple un papel importante, especialmente durante las etapas en las que la planta desarrolla nuevas hojas, raíces o flores.

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Aunque algunas personas recurren a fertilizantes caseros elaborados con ingredientes que pueden encontrarse fácilmente en el hogar, que sean naturales no significa que puedan aplicarse de cualquier manera. Una concentración excesiva o un uso demasiado frecuente podría terminar afectando las raíces de la planta.

La fertilización es uno de los cuidados que puede contribuir al buen desarrollo de las orquídeas, especialmente cuando se busca estimular una floración saludable y mantener la planta frondosa. Sin embargo, este proceso debe realizarse de manera moderada y teniendo en cuenta las necesidades específicas de la planta.

Una concentración excesiva o un uso demasiado frecuente podría terminar afectando las raíces de la planta. Foto: Getty Images

Entre los nutrientes esenciales para las orquídeas se encuentran el nitrógeno, el fósforo y el potasio, elementos que cumplen diferentes funciones en su desarrollo. El nitrógeno favorece el crecimiento de hojas verdes y saludables, mientras que el fósforo contribuye al fortalecimiento de las raíces y el potasio está relacionado con el desarrollo general de la planta y la producción de flores.

Para evitar excesos, según información compartida en el sitio web Terra, utilizar un fertilizante formulado específicamente para orquídeas. Una alternativa es un producto con proporción 10-10-10, siempre que se diluya hasta una cuarta parte de la concentración indicada en la etiqueta. Esta aplicación más suave permite aportar nutrientes de manera regular sin someter las raíces a una concentración demasiado elevada.

Durante el invierno, su crecimiento suele disminuir debido a las bajas temperaturas, por lo que también reducen sus necesidades de nutrientes. Foto: Getty Images

Las orquídeas requieren condiciones ambientales adecuadas para mantenerse saludables y desarrollarse correctamente. Según el blog de Interflor, estas plantas pueden verse afectadas tanto por el exceso de frío como de calor, por lo que una temperatura de entre 15 °C y 30 °C resulta favorable para su crecimiento.

Además, necesitan abundante luz, aunque deben protegerse de los rayos solares directos y de las corrientes de aire. Durante el invierno, su crecimiento suele disminuir debido a las bajas temperaturas, por lo que también reducen sus necesidades de nutrientes. En esta época, una fertilización excesiva podría afectar las puntas de las raíces y dificultar su desarrollo, razón por la que el aporte de fertilizante debe ajustarse al ciclo de crecimiento de la planta.