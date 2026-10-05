Dos iniciativas colombianas quedaron entre los finalistas a un premio internacional de sostenibilidad

Dos proyectos colombianos llegaron a la fase final del Premio Zayed a la Sostenibilidad 2027, un reconocimiento internacional que recibió este año 10.233 postulaciones de 177 países, la cifra más alta en la historia del galardón. La selección fue anunciada el 28 de septiembre de 2026.

Especialista en suelos advierte sobre una inminente nueva revolución agrícola

Los representantes colombianos son la empresa ALSEC Alimentos Secos, en la categoría de Alimentos, y el Instituto Etnoeducativo Distrital Tayrona de Bunkwímake, sede Kutunsama, que compite entre las Escuelas Secundarias Globales.

Una empresa que aprovecha un residuo del queso

ALSEC llegó a la final con una propuesta que busca darle un nuevo uso al suero líquido que queda después de elaborar queso de manera artesanal.

La compañía utiliza una planta que funciona con energía solar para transformar ese líquido en ingredientes con proteína y agua purificada. Para hacerlo emplea procesos de biotecnología y nanotecnología, es decir, herramientas que utilizan organismos o componentes de tamaño extremadamente pequeño para desarrollar nuevos productos.

Una planta que funciona con energía solar permite a ALSEC procesar el suero del queso. Foto: Getty Images

De acuerdo con el Premio, ALSEC ha recuperado 22,7 millones de litros de suero y ha contribuido a proteger 4.300 millones de litros de agua.

La empresa colombiana comparte la categoría con dos iniciativas, de Estados Unidos y Japón, que también llegaron a la final por sus propuestas para enfrentar problemas relacionados con la producción de alimentos.

Una escuela colombiana también busca el reconocimiento

El segundo finalista nacional es el Instituto Etnoeducativo Distrital Tayrona de Bunkwímake, sede Kutunsama, incluido entre los proyectos escolares de la región de las Américas.

En esta categoría participan 18 instituciones de distintas partes del mundo, seleccionadas por desarrollar proyectos liderados por estudiantes para responder a problemas de sostenibilidad en sus propias comunidades. Colombia comparte la representación regional con una escuela de Canadá y otra de Argentina.

Hay dinero asegurado y un premio mayor en juego

La condición de finalistas ya garantiza recursos. Las organizaciones de las categorías Salud, Alimentos, Energía, Agua y Acción por el Clima recibirán 100.000 dólares, mientras que las escuelas finalistas obtendrán 25.000 dólares.

Si ALSEC gana su categoría, el reconocimiento será de un millón de dólares. Para la escuela colombiana, el premio como ganadora de su región sería de 150.000 dólares.

Los ganadores serán anunciados el 12 de enero de 2027, durante la ceremonia del Premio Zayed a la Sostenibilidad, en el marco de la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi.

ALSEC podría recibir US$1 millón si gana la categoría de Alimentos del premio. Foto: Zayed Sustainability Prize

Sultan Ahmed Al Jaber, director general del premio, destacó el alcance de los proyectos finalistas: “Su trabajo demuestra que las soluciones más efectivas son aquellas que responden a necesidades reales, eliminan barreras y generan un impacto significativo y medible”.

Por su parte, Ólafur Ragnar Grímsson, presidente del jurado, señaló: “Su trabajo demuestra que el progreso significativo no se construye únicamente a través de la tecnología, sino mediante la determinación, el conocimiento local y la capacidad de las comunidades para adaptarse y prosperar”.