El fenómeno climático de El Niño, excepcionalmente potente este año, continúa acarreando duras consecuencias en todo el mundo, obligando a declarar una emergencia ambiental en un estado de la Amazonía brasileña, provocando incendios en Indonesia y amenazando la seguridad alimentaria mundial.

Este fenómeno climático natural ocurre cada dos a siete años en el Pacífico ecuatorial. El calentamiento de las aguas superficiales en esa zona altera todo el clima y los vientos sobre ese océano.

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Esto conlleva alteraciones importantes en el viento, las precipitaciones y la presión atmosférica a escala mundial en los meses posteriores.

El Niño también ocupa un lugar destacado en los debates de la conferencia internacional de la ONU sobre el clima que se está llevando a cabo en Turquía, la COP31, hasta finales de esta semana.

Estado de emergencia en Brasil

El estado amazónico de Pará, en el norte de Brasil, declaró el estado de emergencia ambiental el pasado fin de semana por los cientos de incendios forestales que se desataron en medio de una fuerte sequía asociada a El Niño.

Foto de referencia de la sequía. Foto: Getty Images/iStockphoto

En lo que va de noviembre Pará lleva registrados algo más de 5.000 incendios, casi la misma cantidad de todo el mes en 2025, según datos satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales.

A principios de mes, Perú también declaró el estado de emergencia en gran parte de su territorio debido al “peligro inminente” de inundaciones y corrimientos de tierras asociadas a ese fenómeno climático, que afecta a nueve millones de habitantes, un tercio de la población.

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¿Qué dicen los científicos?

Los incendios forestales que arrasaron grandes extensiones de bosques y vegetación en Indonesia este año estuvieron principalmente causados por El Niño, acentuado por el cambio climático y décadas de destrucción de la naturaleza, según un informe publicado a principios de mes.

El Niño es en gran parte responsable de un déficit de lluvias extremo en el gran archipiélago del sureste asiático entre julio y octubre, donde las precipitaciones estacionales se redujeron en torno a un 50 %, indica el reporte elaborado por científicos del grupo World Weather Attribution (WWA).

Los investigadores identificaron las regiones que enfrentarían el mayor impacto del calor extremo. Foto: Getty Images

El calentamiento global, provocado por la combustión de energías fósiles, contribuyó a que las temperaturas estivales fuesen alrededor de 1,6 ºC más altas entre agosto y octubre, según los investigadores.

La deforestación y el drenaje de las turberas, vinculados a la agricultura y a la explotación minera y forestal, también contribuyeron en gran medida a esta catástrofe relacionada con los incendios, señalan los científicos.

En lo que va de año, el fuego destruyó cerca de tres millones de hectáreas de terreno indonesio, indicó a la AFP un organismo de vigilancia mediante imágenes satelitales.

*Con información de AFP.