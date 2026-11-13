“Genera serias preocupaciones ambientales”: hallazgo científico revela una amenaza invisible en los océanos

La contaminación ambiental es una de las principales preocupaciones en materia de protección del planeta. Aunque en ocasiones sus efectos pueden pasar inadvertidos, la acumulación de residuos representa una amenaza que puede generar graves consecuencias para los ecosistemas a largo plazo.

En el caso de los océanos, existe la creencia de que los desechos arrojados al agua desaparecen con el tiempo. Sin embargo, muchos permanecen allí durante décadas, se fragmentan en partículas cada vez más pequeñas y terminan acumulándose en el agua, los sedimentos y los organismos marinos.

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Una reciente investigación publicada en ScienceDirect analizó la presencia de microplásticos en dos especies de coral duro, Acropora y Porites, que habitan en Pulau Redang, una isla protegida de Malasia.

Para desarrollar el estudio, los científicos recolectaron 200 fragmentos de coral en cinco zonas diferentes y los clasificaron de acuerdo con su estado de salud. Posteriormente, realizaron pruebas de laboratorio para identificar la acumulación de estos residuos en los organismos.

Entre los procedimientos utilizados estuvo el procesamiento de las muestras con ácido clorhídrico al 5 %, con el propósito de extraer las partículas sin alterar sus características.

“La producción de plástico ha aumentado rápidamente desde la década de 1950, pasando de 2 millones de toneladas a más de 450 millones de toneladas en la actualidad, lo que genera serias preocupaciones ambientales”, señalan.

Imagen de referencia de como los microplásticos afectan el planeta. Foto: Montaje Semana con fotos de DW / Getty Images

Uno de los hallazgos más llamativos fue que, aunque no se encontraron diferencias significativas en la cantidad de microplásticos entre las dos especies estudiadas, los ejemplares de Acropora en condiciones poco saludables presentaron hasta tres veces más partículas adheridas cuando estaban enredados con desechos plásticos.

En cuanto a las características de los residuos, predominaron las partículas negras y transparentes, principalmente en forma de fibras. Asimismo, el tereftalato de polietileno (PET) fue el polímero identificado con mayor frecuencia.

¿Cómo afectan los microplásticos a los arrecifes de coral?

Los microplásticos son partículas de plástico de menos de cinco milímetros que representan una amenaza para la supervivencia de los arrecifes. Cuando los corales los ingieren, pueden sufrir obstrucciones en su sistema digestivo, dificultades para alimentarse y un mayor gasto de energía.

Los efectos también pueden producirse por el contacto directo con estos residuos, que pueden ocasionar blanqueamiento, lesiones en los tejidos y acumulación de plástico en el esqueleto de los organismos.

Imagen de referencia de arrecifes contaminados. Foto: Getty Images/RooM RF

A esto se suma otro peligro: las partículas pueden transportar microorganismos que favorecen la aparición de infecciones y enfermedades. Si bien diferentes estudios han confirmado la presencia de microplásticos en corales silvestres de distintas regiones del mundo, todavía no se conocen por completo las consecuencias que pueden tener a largo plazo sobre su salud y el equilibrio de los ecosistemas marinos.

Ante este panorama, los investigadores resaltan la necesidad de vigilar la acumulación de estos contaminantes en los arrecifes y fortalecer las medidas para gestionar los residuos plásticos. Estas acciones son fundamentales para reducir su impacto y contribuir a la protección de unos ecosistemas esenciales para la vida marina.