En Colombia, 99,3 % de la población respira aire contaminado, una situación que tiene impactos directos en la salud pública, la calidad de vida y la economía de las ciudades.

La ciudadanía pretende regular la tecnología vehicular que evite contaminar el aire que respira la ciudadanía. Foto: Getty Images

Solo en Bogotá, los costos asociados a la mala calidad del aire superan los 4 billones de pesos anuales en gastos de salud, pérdida de productividad y muertes prematuras, lo que evidencia la necesidad urgente de adoptar medidas estructurales que reduzcan las emisiones contaminantes, especialmente las asociadas al transporte.

Ante esta realidad, más de mil ciudadanos y ciudadanas firmaron una petición pública que busca respaldo institucional para exigir al Gobierno nacional la adopción e implementación de un estándar de eficiencia energética vehicular, una medida orientada a regular la tecnología de los vehículos que ingresan al país, reducir emisiones contaminantes y proteger la salud de la población.

Las firmas fueron entregadas públicamente a tomadores de decisión, representantes institucionales y ciudadanía durante la proyección urbana Respira la verdad, un ejercicio de pedagogía ciudadana que llevó mensajes sobre la calidad del aire a tres de las principales vías de Bogotá mediante proyecciones visuales de gran escala en el espacio público.

La intervención permitió acercar información basada en evidencia a miles de personas en sus recorridos cotidianos, visibilizando la preocupación social frente a la contaminación del aire y la necesidad de avanzar en soluciones estructurales.

La petición ciudadana plantea que Colombia avance hacia un estándar de eficiencia energética vehicular similar a los ya implementados en países de la región como Chile, México y Brasil.

Mientras estos países han avanzado en la modernización tecnológica de sus vehículos, Colombia continúa permitiendo el ingreso de tecnologías que en otros mercados fueron superadas hace más de dos décadas.

“La preocupación por la calidad del aire no es sólo técnica, es una preocupación ciudadana. Las más de mil firmas que entregamos reflejan el respaldo social a medidas que permitan reducir la contaminación y proteger la salud de las personas”, señaló Alejandra Ucrós, directora de programas de Movilizatorio.

La contaminación del aire representa uno de los mayores riesgos para la salud pública en el mundo. Los carros eléctricos ayudan a mitigarlos. Foto: 123RF

Durante la proyección se presentaron datos sobre la magnitud del problema, los efectos de la contaminación atmosférica en la salud y los costos económicos asociados, así como evidencia sobre el impacto del transporte en la calidad del aire.

“La contaminación del aire representa uno de los mayores riesgos para la salud pública en el mundo. La evidencia muestra que avanzar hacia sistemas de transporte menos contaminantes es una de las medidas más efectivas para reducir enfermedades y muertes asociadas a la mala calidad del aire”, señaló Carol Bernal, presidenta de la asociación colombiana de salud pública.

El ejercicio también puso en evidencia que avanzar hacia tecnologías vehiculares más eficientes no solo representa beneficios ambientales y sanitarios, sino también ventajas económicas para el país y para los hogares.

Los datos presentados muestran que recorrer largas distancias en un vehículo a gasolina puede costar hasta el doble que hacerlo en un vehículo eléctrico, mientras que las tecnologías más eficientes permiten reducir significativamente los costos por kilómetro y mantenimiento.

“Se estima que la adopción de políticas orientadas a reducir la contaminación proveniente de los combustibles fósiles podría evitar cerca de 6,7 millones de muertes al año en el mundo. Apostar por tecnologías vehiculares más eficientes no solo es una decisión ambiental, sino una inversión en salud pública y bienestar social”, señaló Alexander Salazar, miembro de la asociación colombiana de salud pública.

“La ciudadanía está enviando un mensaje claro: queremos vehículos que contaminen menos, que cuiden nuestra salud y que representen un futuro más sostenible para el país. Ahora es el momento de que las decisiones públicas estén a la altura de esa demanda social”, agregó Alejandra Ucrós.

Los vehículos eléctricos contaminan mucho menos que los autos a combustión. Foto: 123RF

Acciones como esta, permiten conectar evidencia técnica con participación ciudadana y aportar insumos al debate público sobre calidad del aire, modernización vehicular y regulación ambiental en Colombia.

El mensaje final de la jornada reflejó el sentido de la iniciativa: la ciudadanía ya expresó su respaldo a medidas que mejoren la calidad del aire, y ahora corresponde a las instituciones avanzar en decisiones que permitan reducir la contaminación y proteger la salud pública.