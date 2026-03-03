Multa por parrillero extra: esto tendrá que pagar si lo sorprenden con más de un pasajero en la moto

Si bien la motocicleta se ha convertido en el vehículo más vendido en el país, también es cierto que es el grupo de vehículos que más protagoniza accidentes de tránsito con una alta tasa de fatalidad.

La norma en Colombia establece que en las motocicletas solo se pueden transportar dos personas. Foto: Suministrada

Esto, en cierta medida, se debe a la imprudencia de algunos moteros que superan los límites de velocidad, circulan por zonas prohibidas o exceden el número de pasajeros autorizados para sus vehículos.

En este sentido y teniendo en cuenta que la motocicleta se ha convertido en un vehículo para el trasporte familiar, que sirve para ir al trabajo o llevar los niños al colegio, además de una fuente fuerte de ingresos económicos, es calve entender que en estos vehículos solo se pueden transportar dos personas, algo que no siempre se cumple a cabalidad.

Si bien en ciudades principales los controles suelen ser más rigurosos y las autoridades son más efectivas a la hora de impedir que en una moto el conductor esté acompañado por más de una pasajero, en los pueblos o en zonas rurales está práctica es más común de lo que se cree.

Es muy fácil encontrar familias enteras, de tres o cuatro miembros, sobre una misma moto; además, hay casos en los que llevan una mascota o transportan elementos sobredimensionados que también están prohibidos por las normas de tránsito.

En términos legales, el Código Nacional de Tránsito estipula que la motocicleta es para transportar máximo a dos personas; además, la Ley es clara en señalar que el acompañante debe hacer uso del casco y de las prendas reflectivas, como se le exige al piloto.

Bajo esta normativa, quienes decidan llevar más de un acompañante en sus motocicletas estarán cometiendo la infracción C15, lo que da para imponer una multa que asciende a los $ 875.453.

Además, si el acompañante o parrillero no porta el casco o la prenda reflectiva en el horario establecido, también se podría configurar la infracción C24.

El parrillero debe transitar con casco y prenda reflectiva, al igual que el conductor, y los horarios establecidos. Foto: Getty Images

¿De cuánto es el descuento por pronto pago de comparendos?

Los infractores pueden acceder a un curso pedagógico gratuito, cuya realización sumada al pago oportuno, permite obtener descuentos de hasta el 50 % sobre el valor del comparendo.

¿Cómo acceder al curso?

Estar inscrito en el RUNT.

Agendar previamente el curso, sin costo, en www.movilidadbogota.gov.co o en la plataforma ‘Mi Movilidad a un clic’.

Para más información, comunicarse al (601) 364 9400, opción 2.

Puntos habilitados para realizar el curso pedagógico

Edificio Restrepo: Calle 14 Sur # 22-27.

Fontibón Centro: Calle 19 # 99-68.

C.C. Tintal Plaza: Avenida Carrera 86 # 6-37, Locales 286 y 287.

C.C. San Rafael: Calle 134 # 55-30, Sótano 2.

Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: Calle 13 # 37-35.

Se recomienda llegar con antelación el día del curso y disponer de al menos dos horas para el proceso.

Descuentos a comparendos notificados en vía

50 % de descuento en el valor de la sanción, si realiza el curso y pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.

si realiza el curso y pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo. 25 % de descuento al realizar el curso y el pago entre los días 6 y 20 hábiles siguientes a la fecha de notificación.

Los infractores pueden acceder a descuentos por pronto pago de los comparendos. Foto: Alcaldía de Popayán

Descuentos a comparendos electrónicos