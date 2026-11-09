Lirio de la paz con hojas verdes y brillantes: la táctica que debe aplicar para que crezca frondoso

Tener plantas en casa es una manera de aportar vida, color y frescura a los espacios. Sin embargo, conservarlas en buen estado no siempre es una tarea sencilla. Aunque algunas personas consideran que basta con regarlas de vez en cuando, lo cierto es que necesitan ciertos cuidados y condiciones específicas para crecer, desarrollarse y mantenerse saludables.

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Uno de los problemas más frecuentes es el deterioro de las hojas, que pueden comenzar a ponerse amarillas, perder firmeza, secarse o incluso caerse. Estas señales suelen indicar que algo no está funcionando correctamente. Si bien el marchitamiento se asocia comúnmente con la falta de agua, también puede deberse a otros factores, como el exceso de riego, la iluminación inadecuada o las condiciones del ambiente.

Entre las especies más populares para decorar los interiores se encuentra el lirio de la paz, una planta originaria de las selvas tropicales de Colombia y Venezuela. Se distingue por sus hojas verdes y arqueadas, así como por sus características flores blancas, que suelen aparecer durante la primavera. Además, es apreciada por su facilidad de mantenimiento y su capacidad para adaptarse a espacios con poca luz directa.

Imagen de referencia del Lirio de la Paz. Foto: Getty Images/iStockphoto

A pesar de ser una especie relativamente resistente, necesita condiciones adecuadas para conservar su apariencia y favorecer su crecimiento. De acuerdo con Ugaoo, una de las principales recomendaciones es evitar el exceso de agua, utilizar un sustrato rico en materia orgánica y con buen drenaje, y ubicarla en lugares donde reciba luz indirecta o filtrada, lejos de la exposición solar intensa.

El riego debe realizarse cuando los primeros cinco centímetros de tierra estén secos al tacto. Durante las temporadas de calor, también es conveniente aumentar la humedad del ambiente mediante pulverizaciones de agua o el uso de un humidificador. En cambio, durante el invierno se debe reducir la frecuencia del riego y suspender la fertilización.

La aplicación de un abono equilibrado en primavera puede favorecer el desarrollo de nuevas hojas y estimular la floración. Asimismo, el lirio de la paz puede reproducirse mediante la división de sus grupos de hojas durante el trasplante, separando cuidadosamente las partes de la planta que tengan raíces propias para sembrarlas en recipientes independientes.

Imagen de referencia del Lirio de la Paz. Foto: Getty Images

Además de su valor ornamental, esta especie es reconocida por otros beneficios. Puede contribuir a mejorar la calidad del aire al absorber determinados contaminantes y liberar humedad, lo que ayuda a reducir la sequedad de los ambientes interiores.

Su facilidad de mantenimiento y adaptación a espacios con iluminación moderada también la convierten en una alternativa atractiva para quienes desean incorporar plantas naturales en sus hogares.