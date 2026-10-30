¿Tiene macetas vacías en casa? Estas son las tres plantas aromáticas que puede sembrar en noviembre

¿Le ha pasado que, en alguna ocasión, encuentra una maceta vacía en algún rincón de su casa y piensa en aprovecharla para sembrar una planta? Antes de elegir qué especie cultivar, es importante revisar el calendario y, especialmente, las condiciones climáticas. Esto se debe a que noviembre coincide con la segunda temporada de lluvias del año, un factor que puede influir en el crecimiento y desarrollo de las plantas.

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Aunque esto no quiere decir que deba dejar de lado sus herramientas de jardinería, existen especies que pueden adaptarse a estas condiciones climáticas y crecer adecuadamente, siempre que se cultiven en macetas con un buen sistema de drenaje.

¿Cuáles son las plantas que debería sembrar en noviembre?

El romero es una de las plantas aromáticas que se pueden sembrar en casa durante noviembre, pues requiere pocos cuidados y se adapta a diferentes condiciones. Sin embargo, debido a las lluvias de esta temporada, es importante evitar que sus raíces permanezcan húmedas por mucho tiempo. Para ello, necesita una maceta con buen drenaje.

El romero no solo brinda beneficios a la salud, sino también desde el punto de vista energético. Foto: Getty Images

Según las recomendaciones de la creadora de contenido del canal de YouTube Jardín de Chita, una forma sencilla de reproducir esta especie es mediante esquejes. El proceso consiste en cortar una rama sana de entre 10 y 15 centímetros, retirar las hojas de la parte inferior y dejarla en agua hasta que desarrolle raíces, para luego trasplantarla a una maceta con sustrato ligero. Una vez sembrada, debe ubicarse en un espacio con varias horas de sol directo y regarse únicamente cuando la tierra esté seca, evitando el exceso de humedad.

El orégano es otra opción para quienes desean cultivar plantas aromáticas en casa durante noviembre, ya que se adapta fácilmente a las macetas y no requiere grandes espacios para crecer. Puede mantenerse tanto en interiores como en exteriores y, además de utilizarse como condimento en diferentes preparaciones, tiene propiedades beneficiosas para otros cultivos.

El orégano es otra opción para quienes desean cultivar plantas aromáticas en casa. Foto: Getty Images

Según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), esta especie puede favorecer el desarrollo y el sabor de las plantas cercanas, así como ayudar a repeler insectos en cultivos de ahuyama.

Para sembrarlo, se recomienda utilizar una maceta con orificios en la base y un sustrato ligero que permita evacuar el exceso de agua. Esta planta necesita buena iluminación y puede crecer con exposición directa al sol o en espacios de semisombra.

De acuerdo con el ICA, puede alcanzar hasta 60 centímetros de altura y desarrollarse entre los 0 y los 1.900 metros sobre el nivel del mar. Durante la temporada de lluvias, es fundamental controlar el riego y comprobar que la tierra esté seca antes de añadir agua, para evitar encharcamientos que puedan perjudicar sus raíces.

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El tomillo es una alternativa para quienes desean tener una huerta en casa, pero cuentan con poco espacio. Gracias a su tamaño compacto, puede cultivarse en macetas pequeñas, balcones o terrazas, sin necesidad de grandes extensiones. Aunque es una especie resistente y de fácil mantenimiento, requiere especial atención al nivel de humedad del sustrato durante noviembre, debido a las lluvias.

Para favorecer su crecimiento, se recomienda utilizar una maceta con orificios de drenaje y tierra suelta que facilite la salida del agua. Esta planta necesita varias horas de luz solar directa, por lo que conviene ubicarla en exteriores o cerca de una ventana iluminada.

En cuanto al riego, es importante esperar a que la tierra se seque antes de volver a humedecerla y evitar que quede agua acumulada en el plato. El exceso de humedad puede provocar la aparición de hongos y perjudicar sus raíces.