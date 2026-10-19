Guía práctica para cuidar un anturio en casa: el truco para mantener sus hojas brillantes y estimular la floración

El anturio es una de las plantas ornamentales más apreciadas para decorar la casa gracias a sus hojas verdes y brillantes, así como a sus llamativas flores. Su apariencia elegante la convierte en una opción popular para interiores.

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Aunque se trata de una planta que puede adaptarse a los espacios interiores, el anturio necesita condiciones específicas para crecer de manera saludable y producir flores con regularidad. Factores como la iluminación, el riego, la humedad y los nutrientes pueden marcar la diferencia en su desarrollo y floración.

Uno de los aspectos más importantes para cuidar un anturio es la iluminación. Esta planta necesita abundante luz indirecta para crecer saludablemente y favorecer su floración. De acuerdo con la creadora de contenido Jardín De La Chita, dedicada a la jardinería y al cuidado de plantas de interior, lo ideal es ubicarla en un lugar donde reciba claridad durante el día, pero sin exponerla directamente a los rayos del sol.

El riego es otro de los cuidados que requieren especial atención. Aunque el anturio necesita humedad para mantenerse saludable, el exceso de agua puede favorecer la pudrición de las raíces y afectar seriamente su crecimiento.

Además, la creadora de contenido recomienda fertilizar el sustrato cada 15 días con alternativas orgánicas, como agua de papa, plátano o arroz. No obstante, también existen fertilizantes comerciales formulados para plantas ornamentales que pueden contribuir a su crecimiento y floración. En estos casos, es importante seguir las instrucciones del fabricante y respetar las dosis recomendadas.

El exceso de agua puede favorecer la pudrición de las raíces y afectar seriamente su crecimiento. Foto: Getty Images

También, durante los periodos de crecimiento activo, recomiendan retirar las flores marchitas y las hojas secas utilizando herramientas limpias. Esta medida ayuda a mantener la planta en buenas condiciones y mejora su apariencia general.

Asimismo, es importante utilizar una maceta con orificios de drenaje que permitan evacuar el exceso de agua. De lo contrario, el encharcamiento del sustrato o la acumulación de agua en el plato inferior pueden afectar las raíces.