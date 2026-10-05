Guía práctica para el cuidado de los helechos: el truco para que crezcan frondosos, verdes y saludables

Una de las plantas de interior más apreciadas por quienes buscan incoporar un elemento natural a la decoración del hogar son los helechos. Su follaje abundante y sus hojas de diferentes formas pueden aportar un aspecto fresco y llamativo a diferentes espacios.

Cómo hacer que una lengua de suegra florezca: estas son las condiciones que necesita para crecer sana y rápidamente

Sin embargo, para conseguir que crezcan frondosos, mantengan un color verde intenso y luzcan saludables, es necesario prestar atención a diferentes factores importantes como la iluminación, el riego, la humedad y el estado del sustrato para favorecer su desarrollo sin comprometer la salud de la planta.

De acuerdo con el blog Kave, los helechos provienen de ambientes húmedos y sombreados, por lo que su cuidado requiere mantener un equilibrio entre la humedad ambiental, el riego regular, la luz indirecta y un sustrato ligero con buen drenaje. Cuando estas condiciones se mantienen adecuadamente, la planta puede crecer de forma frondosa y conservar el característico color verde intenso de sus hojas.

El estado de las raíces tiene una relación directa con el crecimiento de la planta. Foto: Getty Images

Además, el estado de las raíces tiene una relación directa con el crecimiento de la planta. Para que un helecho pueda desarrollar un follaje abundante, necesita un sustrato que conserve cierta humedad, pero que al mismo tiempo permita la circulación del aire y el drenaje del agua.

Para mantener saludable la planta, la creadora de contenido Jardín de la Chita, dedicada a la jardinería y el cuidado de plantas de interior, recomienda utilizar capacho, inopatula o carbón en una maceta nueva, con el propósito de favorecer el desarrollo de una nueva planta y evitar que se debilite.

Otro de los puntos fundamentales es el riego. Los helechos necesitan humedad para mantenerse saludables, pero esto no significa que deban permanecer constantemente encharcados.

Una recomendación práctica consiste en comprobar la humedad del sustrato antes de volver a regar. Si la superficie comienza a sentirse seca, puede ser momento de regarla. También es importante que la maceta tenga orificios de drenaje que permitan eliminar el exceso y evitar que se pudra.