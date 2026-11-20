Tener una orquídea en casa es una buena opción para decorar los espacios y darles un toque de elegancia. Sin embargo, mantenerla en buenas condiciones puede convertirse en un desafío, especialmente cuando se busca que conserve sus hojas sanas y produzca flores abundantes y coloridas. Si no recibe los cuidados adecuados, la planta puede marchitarse, desarrollar enfermedades e incluso llegar a pudrirse.

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De acuerdo con Verdecora, son plantas delicadas que pueden verse afectadas por diferentes enfermedades, relacionadas principalmente con el exceso de humedad, las altas temperaturas, la poca ventilación de las raíces y los errores al momento de regarlas.

Aunque necesitan ambientes húmedos para desarrollarse, es fundamental encontrar un equilibrio. Cuando las condiciones de cultivo no son las apropiadas, pueden aparecer hongos y bacterias que afectan su crecimiento y ponen en riesgo su supervivencia.

Orquídeas rosadas sobre la mesa. Foto: Getty Images

Entre los problemas más comunes que pueden presentar estas plantas se encuentran:

Pudrición de las raíces: es una de las afecciones más frecuentes y puede provocar la muerte de la orquídea. Generalmente, aparece por el exceso de agua y se identifica porque las raíces adquieren un tono marrón y pierden su firmeza.

es una de las afecciones más frecuentes y puede provocar la muerte de la orquídea. Generalmente, aparece por el exceso de agua y se identifica porque las raíces adquieren un tono marrón y pierden su firmeza. Hongos: pueden afectar las raíces, las hojas y las flores. Su presencia se manifiesta mediante manchas oscuras, cambios de coloración y hojas que comienzan a ponerse amarillas o marrones.

pueden afectar las raíces, las hojas y las flores. Su presencia se manifiesta mediante manchas oscuras, cambios de coloración y hojas que comienzan a ponerse amarillas o marrones. Infecciones bacterianas: suelen desarrollarse cuando se acumula demasiada humedad. Uno de sus principales síntomas son las manchas de aspecto acuoso en las hojas, que con el paso del tiempo pueden adquirir tonalidades amarillentas.

Por esta razón, reconocer las señales de deterioro y actuar a tiempo es fundamental para recuperar una orquídea enferma y darle la oportunidad de volver a florecer.

Imagen de referencia de orquídeas moradas. Foto: Getty Images

Según Monstera, la mayoría de estas plantas florecen una vez al año, aunque algunas variedades, como las Phalaenopsis, pueden producir flores dos o tres veces en ese periodo.

Otras, como las Dendrobium y las Cattleya, necesitan más tiempo para volver a florecer. Incluso, cuando una orquídea ha sido estimulada artificialmente en un vivero para adelantar su floración, puede tardar más de un año en producir nuevos brotes.

Para favorecer una nueva floración, es importante proporcionarle suficiente luz, mantener un riego adecuado y suministrarle los nutrientes que necesita. También conviene prestar atención a la temperatura, pues algunas especies requieren diferencias entre el día y la noche para estimular la aparición de nuevas flores.