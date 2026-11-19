Los efectos del calentamiento global son cada vez más evidentes y ninguna región del planeta parece estar a salvo. Así lo advierte un estudio publicado el 9 de noviembre de 2026 en la revista Nature, que encontró que las temperaturas han aumentado de manera significativa en todo el mundo.

“Genera serias preocupaciones ambientales”: hallazgo científico revela una amenaza invisible en los océanos

De acuerdo con la investigación, para 2025 varias regiones ya habían alcanzado entre el 90 % y el 94 % del calentamiento que se espera en un escenario en el que la temperatura del planeta aumente 1,5 °C.

Sin embargo, el impacto no es igual en todas partes. Las zonas más afectadas se encuentran en el norte del planeta, donde las temperaturas superan los 2,5 °C. Uno de los casos más preocupantes es el del Ártico ruso, que registra un incremento de 3,3 °C frente a los niveles de la era preindustrial.

En otras regiones, el aumento ha sido menor. Es el caso del sudeste asiático y Nueva Zelanda, han subido cerca de 1 °C. En África y otros territorios tropicales, el incremento se encuentra entre 1,1 y 1,8 °C.

A pesar de estas diferencias, los expertos encontraron que todas las regiones han experimentado cambios importantes en su clima.

Para llegar a estas conclusiones, los científicos analizaron 15 modelos que permiten estudiar cómo ha cambiado la temperatura del planeta a lo largo del tiempo. Esto también les permitió calcular cuánto del calentamiento se debe a factores externos, especialmente a las actividades humanas, incluso en lugares donde existen pocos registros de años anteriores a 1950.

Imagen de referencia de cómo se vería el planeta tras incrementarse el calentamiento global. Foto: Getty Images

Las mayores coincidencias se encontraron en zonas tropicales, como América Central, el sudeste asiático, algunas partes de Sudamérica, Australia y Nueva Zelanda. La Antártida es la única región en la que no se alcanzó ese mismo nivel.

En cambio, las estimaciones son menos precisas en lugares como Groenlandia, el norte de Europa y el extremo oriental de Rusia. Esto se explica, en parte, porque en esas zonas el clima presenta mayores cambios naturales y hay menos información disponible para comparar los resultados.

Un caso particular es el centro de Norteamérica, donde, a pesar de contar con registros históricos más amplios, los científicos encontraron un nivel de confianza menor. Este comportamiento estaría relacionado con el llamado “agujero de calentamiento de Estados Unidos”, un fenómeno por el que las temperaturas de esa zona aumentaron menos que el promedio mundial desde mediados del siglo XX.

Imagen de referencia del calentamiento global. Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

Más allá de las diferencias entre regiones, el estudio advierte que el calentamiento provocado por las actividades humanas ya supera ampliamente lo que podría explicarse por los cambios naturales del clima.

De mantenerse esta tendencia, el planeta podría alcanzar el primer límite hacia 2029 y llegar a los 2 °C alrededor de 2042. Los científicos advierten que el tiempo para prepararse es cada vez menor y que los países deberán fortalecer sus medidas para enfrentar las altas temperaturas y sus consecuencias.