Miami llega a su récord absoluto de temperatura en medio de una intensa ola de calor

La ciudad de Miami en Florida registró este martes una temperatura de 100 grados Fahrenheit (37,8 °C), igualando el récord histórico absoluto de calor medido desde que comenzaron los registros meteorológicos en 1895. Se trata de la primera vez en 84 años que la ciudad costera alcanza esa marca en medio de preocupaciones por el clima.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NWS), la única ocasión anterior en que Miami había llegado a los 100 °F ocurrió el 21 de julio de 1942, por lo que la temperatura registrada esta semana empató el máximo histórico de la ciudad.

Ola de calor en Europa: personas se bañan al aire libre a la madrugada y París registra 25 paros cardíacos en un día

Además, el récord adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que Miami está rodeada por el océano Atlántico y la bahía de Biscayne, factores que normalmente moderan las temperaturas extremas.

Vista aérea de la zona de La Gorce en Miami Beach. Foto: Getty Images

El récord se produjo en medio de una intensa ola de calor que afecta al sur de Estados Unidos y que ha llevado a emitir alertas para decenas de millones de personas. Según los meteorólogos, una combinación de vientos procedentes del oeste impidió el ingreso de la habitual brisa marina que suele moderar las temperaturas en la costa del sur de Florida.

Además de igualar el récord histórico de la ciudad, la temperatura superó ampliamente el récord diario para un 18 de agosto, que era de 96 °F (35,6 °C) y había sido establecido en 2022.

Más de 3.000 muertos en Europa por histórica ola de calor: temen que la cifra siga creciendo

Datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) muestran que la región ha registrado algunos de los veranos más cálidos desde que existen mediciones, con olas de calor cada vez más frecuentes y períodos prolongados de temperaturas por encima del promedio histórico.

Ocean Drive en la ciudad de Miami. Foto: Getty Images

El hecho ha llamado la atención de meteorólogos debido a que Miami es conocida por sus altos niveles de humedad, pero no por registrar temperaturas extremas tan elevadas. De hecho, la temperatura máxima promedio para agosto ronda los 91 °F (32,7 °C), casi siete grados Fahrenheit por debajo de la registrada este martes.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que el índice de calor, que combina temperatura y humedad, llegó a superar los 112 °F (44,4 °C) en algunas zonas del sur de Florida, aumentando el riesgo de golpes de calor y otras afecciones para la salud.

Así queda el panorama político en la Florida tras las elecciones primarias en Estados Unidos

Aunque los pronósticos apuntan a un leve descenso de las temperaturas en los próximos días, debido al regreso de las lluvias y las tormentas vespertinas, el Servicio Nacional de Meteorología advirtió que las condiciones seguirán siendo peligrosamente calurosas durante buena parte de la semana.