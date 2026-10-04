A través de su cuenta en X, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, manifestó su apoyo abierto al senador brasileño y actual candidato presidencial Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Esto en medio de la primera vuelta presidencial en el país sudamericano, donde el derechista enfrenta al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

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“Hoy mi corazón está con Brasil, que Dios se apiade del hermano país como lo hizo con Colombia. El verdadero cambio es derrotar a la izquierda. Um grande abraço, amigo Flávio Bolsonaro. ¡Firme por la patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E.)”, escribió el colombiano.