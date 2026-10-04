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🔴 EN VIVO | Elecciones en Brasil: el país define su futuro entre la continuidad de Lula o el regreso de la familia Bolsonaro

El país vive una reñida contienda electoral entre la izquierda y la derecha. El gigante suramericano podría mover el péndulo regional.

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Redacción Semana
4 de octubre de 2026 a las 5:10 a. m.

En toda América Latina, solo cuatro países tienen hoy gobiernos de izquierda. La derecha ha ganado 12 de las 16 jornadas electorales de la región. Y el ascenso al poder de Abelardo De La Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú consolidan esa tendencia.

“Mientras yo viva, la extrema derecha no volverá al poder en este país”, asegura Lula, que busca su cuarto mandato.
Lula vs. Bolsonaro: así es el enfrentamiento electoral que divide a Brasil en dos este domingo

“En los últimos años, la izquierda solo triunfó en tres países: Guatemala, con Bernardo Arévalo en 2023; Uruguay, con Yamandú Orsi; y México, con Claudia Sheinbaum en 2024. Además, México fue el único caso en que el partido gobernante, Morena, logró retener el poder”, señala el jurista argentino Daniel Zovatto, experto en la geopolítica del continente.

Por eso, la pelea que se da este domingo en Brasil es tan definitiva. El país, con más de 158 millones de votantes vive una carrera cuerpo a cuerpo entre dos formas opuestas de ver el poder: la de Luiz Inácio Lula da Silva contra Flávio Bolsonaro –hijo del expresidente Jair Bolsonaro–.

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Lula da Silva, el sobreviviente en busca la reelección

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El candidato en la sombra de su padre

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Lula da Silva, el sobreviviente en busca la reelección

Tras acumular 12 años en el poder, el hombre del pueblo convertido en estadista busca un cuarto y último mandato. Ha sobrevivido a derrotas electorales, a la cárcel (580 días entre 2018 y 2019) y a una condena por corrupción. Anulada por fallos de procedimiento y parcialidad del juez, esta aún da pie a la derecha para llamarle “ladrón”.

“Mientras yo viva, la extrema derecha no volverá al poder en este país”, asegura Lula, que busca su cuarto mandato.
“Mientras yo viva, la extrema derecha no volverá al poder en este país”, asegura Lula, que busca su cuarto mandato. Foto: AP Photo/Allison Sales

El líder de la izquierda sobrevivió también a problemas de salud. Según su médico, escapó a “lo peor” a fines de 2024 tras una hemorragia cerca del cerebro, consecuencia de una caída. Tras un cáncer de piel, usa desde hace meses un sombrero panamá sobre su cabello, antes negro y abundante, hoy gris y ralo, al igual que su característica barba. Pero él insiste: se siente en mejor forma que nunca. Y quiere “vivir hasta los 120 años”.

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El candidato en la sombra de su padre

Flávio Bolsonaro heredó el poderoso apellido y capital político de su padre, aunque no la mística que ayudó a Jair Bolsonaro a impulsar a la derecha brasileña. Pero este legislador de bajo perfil desafía de tú a tú al veterano Lula en las presidenciales.

El candidato presidencial Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal.
El candidato presidencial Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal. Foto: AP Photo/Eraldo Peres

El senador, de 45 años, era poco conocido a nivel nacional antes de que su padre, encarcelado por golpismo, lo designara candidato presidencial. Antes no había mostrado ninguna ambición de seguir sus pasos. Aunque hizo una campaña discreta e incluso salpicada por una investigación por sospechas de corrupción, la marca Bolsonaro le ha bastado para situarse en poco tiempo en empate técnico en las encuestas frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

“Es difícil comparar al hijo de Pelé con Pelé”, reconoció en un acto en Rio de Janeiro.

Dice que su padre siempre será su “brújula”, pero se describe como un Bolsonaro “más moderado”.