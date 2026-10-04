🔴 EN VIVO | Elecciones en Brasil: el país define su futuro entre la continuidad de Lula o el regreso de la familia Bolsonaro

En toda América Latina, solo cuatro países tienen hoy gobiernos de izquierda. La derecha ha ganado 12 de las 16 jornadas electorales de la región. Y el ascenso al poder de Abelardo De La Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú consolidan esa tendencia.

Lula vs. Bolsonaro: así es el enfrentamiento electoral que divide a Brasil en dos este domingo

“En los últimos años, la izquierda solo triunfó en tres países: Guatemala, con Bernardo Arévalo en 2023; Uruguay, con Yamandú Orsi; y México, con Claudia Sheinbaum en 2024. Además, México fue el único caso en que el partido gobernante, Morena, logró retener el poder”, señala el jurista argentino Daniel Zovatto, experto en la geopolítica del continente.

Por eso, la pelea que se da este domingo en Brasil es tan definitiva. El país, con más de 158 millones de votantes vive una carrera cuerpo a cuerpo entre dos formas opuestas de ver el poder: la de Luiz Inácio Lula da Silva contra Flávio Bolsonaro –hijo del expresidente Jair Bolsonaro–.