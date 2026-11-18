Pelayo no quiere que su novia “tenga que salir con miedo” en Madrid y Emperatriz reivindica su llegada desde Ecuador para trabajar. La inmigración cobra un peso decisivo en el voto de los españoles el próximo 29 de noviembre.

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En un país donde la migración impulsó la población a casi 50 millones -más de 10 millones nacidos fuera de España-, la llegada de extranjeros figura entre las principales preocupaciones, según las encuestas.

“Yo no quiero que mi novia tenga que salir con miedo” a la calle, sostiene Pelayo, un estudiante madrileño, de 20 años, que prefirió no dar su apellido.

Pelayo se hace eco de los postulados del partido de extrema derecha Vox, que asocia la migración a la inseguridad y a la presión sobre la vivienda.

Foto de referencia de elecciones en España en 2023 (Photo by ANDER GILLENEA / AFP) Foto: AFP

“Tú ves la situación en Francia, en Italia, lo que está habiendo con la inmigración. Y yo no quiero eso para mi país”, asegura refiriéndose a los recientes disturbios en estos países que en redes sociales algunos grupos asociaron el vandalismo a los inmigrantes.

“Muchos no cotizan y los que trabajan, al final, precarizan el trabajo porque están dispuestos a aceptar un salario menor que el español”, afirma.

Vox reclama expulsar a los migrantes en situación irregular y endurecer las exigencias de integración, especialmente frente a prácticas culturales o religiosas que considera incompatibles.

Como tercera fuerza política del país, Vox podría convertirse en un socio decisivo para el Partido Popular (PP, derecha) si este gana las elecciones el 29 de noviembre, como apuntan los sondeos.

El PP también ha endurecido su discurso migratorio.

Su programa propone dar “prioridad” a las personas con vínculos con España para recibir ayudas, crear centros de expulsados en terceros países - una medida planteada esta semana por cinco países europeos-, y endurecer las condiciones para obtener la nacionalidad.

Por el contrario, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que busca su reelección, defiende una política migratoria más abierta, a contracorriente de varios de sus socios europeos.

Pedro Sánchez Foto: Captura de pantalla de X

Su Gobierno impulsó una regularización masiva de migrantes que ha recibido más de un millón de solicitudes, en su mayoría de latinoamericanos.

“No hemos venido a robar”

“No hemos venido a robar, ni a delinquir, ni a quitar el puesto de trabajo a nadie”, asegura Ndiawar Seck, un activista y músico senegalés que vive en España desde hace veinte años.

“¿Por qué tanto odio contra la inmigración? En España hay una población envejecida. Está bien que venga gente joven que viene a sacar a España un poquito para adelante”, se pregunta Emperatriz García, una ecuatoriana de 57 años que trabaja en limpieza en Madrid.

En la región madrileña, los nacidos en América Latina ya superan el millón de personas, uno de cada siete habitantes.

Para Emperatriz, el recrudecimiento del discurso contra los migrantes se agudizó después de “lo que pasó en Ceuta”.

“Todo para los migrantes”

A finales de julio, decenas de miles de migrantes irrumpieron en ese enclave español en el norte de África, desencadenando una crisis migratoria cuyas repercusiones siguen latentes.

Las elecciones coinciden, además, con un repunte de las llegadas a las islas Canarias. Desde octubre, más de 17.000 personas han alcanzado el archipiélago atlántico, casi tantas como las que llegaron durante todo 2025 (17.788).

Sánchez “seguro que va a sacar menos votos por el tema migratorio”, asegura Alexis Morales, de 62 años, propietario de un bar en El Hierro, la isla canaria que concentra la mayoría de las entradas.

“Lo que ahora le preocupa son las pateras y al pueblo lo tienen abandonado. Todo para los migrantes ahora”, se queja.

Éxito económico

Frente a quienes ven a la migración como una amenaza, el gobierno y numerosos sectores económicos destacan su contribución al crecimiento y al empleo.

“Estas personas están contribuyendo al éxito económico de España”, defiende Pedro Sánchez, para quien “sin inmigración, España perdería un 19% de su PIB en 2050”.

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En España, “uno de los países que más población extranjera recibe” en la UE, la economía “ha ido bien y la inmigración ha contribuido a que siga yendo bien”, explica Gemma Pinyol-Jiménez, experta en migración de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Según el Ministerio de Inclusión, la migración ha apuntalado el empleo: en el último año, tres de cada cuatro afiliaciones a la seguridad social corresponden a extranjeros.

Muchos trabajan en sectores con escasez de mano de obra, como la hostelería y la construcción.

“Hay algunos sectores primarios o algunos sectores productivos o de la industria que requieren de esa mano de obra y ahora mismo no la tenemos”, dice Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. En ese sector, un 50% de los albañiles y peones son extranjeros.

*Reportaje de AFP