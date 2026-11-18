El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó este miércoles a China para participar en una histórica reunión trilateral con sus homólogos chino, Xi Jinping, y ruso, Vladimir Putin, aunque su resultado es incierto.

El avión del presidente estadounidense aterrizó en el polo tecnológico de Shenzhen una media tarde, tras un vuelo de dos horas desde Filipinas, donde participó en una cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

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Xi, quien rara vez se desplaza al aeropuerto para recibir a líderes extranjeros, acudió a saludar a Trump al bajar del avión, devolviéndole así el gesto tras una acción similar del presidente estadounidense en septiembre en Washington.

Trump bajó las escaleras y saludó cordialmente al líder chino, llegando incluso a ponerle brevemente un brazo sobre el hombro. Aviones de combate sobrevolaron el lugar y un grupo de personas con pompones y banderas le dieron la bienvenida.

Donald Trump es recibido por Xi Jinping en China. Foto: AFP

“Espero con interés mantener un intercambio profundo de opiniones con usted (...), con el objetivo de promover una relación constructiva y estratégicamente estable entre nuestras dos naciones”, le dijo el mandatario chino al magnate, según la prensa estatal. “Una relación basada en los fundamentos del respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad”, dijo.

El magnate republicano participará también este miércoles y jueves en la cumbre de los líderes de los 21 miembros del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

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Sin embargo, esta cita regional ha quedado eclipsada por el encuentro entre Trump, Xi y Putin, que se llevará a cabo el jueves a las 14:30 locales (1:30 de la mañana de Colombia).

La reunión se celebra en un contexto de múltiples crisis internacionales y será seguida de cerca por Ucrania, los países europeos y Taiwán, que temen quedar al margen de posibles acuerdos entre las tres potencias que les afectan directamente. Pekín se ha limitado a decir que los líderes mantendrán “intercambios a fondo sobre la salvaguarda de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias”.

Donald Trump y XI Jinping Foto: AFP

También se discutirá la guerra en Irán y el desarme nuclear, precisamente Washington, después de que en febrero expirara un tratado bilateral entre Estados Unidos y Rusia sobre armas atómicas y bajo el pedido reiterado de Pekín a que reduzcan sus arsenales.

Trump fue precedido en Shenzhen por Putin, quien llegó en la noche del martes. Xi y el mandatario ruso pasaron más de dos horas juntos este miércoles, incluido el almuerzo. Putin llega a la reunión tras quedar aislado de Occidente por la invasión de Ucrania en 2022, que desencadenó el conflicto más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

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“En un momento en que los riesgos político-militares van en aumento, lo que se necesita desesperadamente es unidad en lugar de división (...) y diálogo en lugar de ultimátums”, afirmó Putin ante empresarios reunidos en la APEC, donde calificó de “muy útil” la cumbre trilateral.

Según él, las sanciones occidentales impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania han fracasado y no son “capaces de detener por completo el crecimiento ni de destruir las economías de la competencia”.

Con información de AFP.