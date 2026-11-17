Luego de salir lesionado y llorando del amistoso contra Chile, este martes 17 de noviembre de 2026, hay un nuevo diagnóstico sobre Gustavo Puerta.

Primer reporte médico de Gustavo Puerta tras salir de la cancha con lágrimas y dolores: preocupación en Colombia

No solo Gustavo Puerta: referente de la Selección Colombia también salió por lesión y Lorenzo sufre

Todo apunta a un parte de tranquilidad en la Selección Colombia. Aunque La Tricolor no se ha pronunciado al respecto, oficialmente, medios cercanos a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) revelan que no es de gravedad la lesión de Gustavo Puerta en la rodilla, cuando se creía que sí.

“Se descarta una lesión de gravedad de Gustavo Puerta”

“El nacido en La Victoria volvió a la concentración de la ‘tricolor’, y de buenas fuentes, Gol Caracol conoció que se descarta una lesión de gravedad en la rodilla afectada, que es la izquierda”, reveló Gol Caracol, medio cercano a la actualidad de la Selección Colombia.

A la espera de una confirmación oficial, periodistas como Felipe Sierra y César Augusto Londoño también informan que se descarta una lesión de gravedad de Gustavo Puerta. Ahora, resta esperar que la propia FCF emita un pronunciamiento al respecto.

“En principio, se descarta la rotura de ligamentos y meniscos en la rodilla de Gustavo Puerta. Mañana viajará a Grecia para comenzar su recuperación y volver a las canchas lo más pronto posible. Allá le harán todos los exámenes pertinentes para determinar la afectación”, fue la información entregada por Felipe Sierra.

🚨 En principio, se descarta la rotura de ligamentos y meniscos en la rodilla de Gustavo Puerta. Mañana viajará a Grecia para comenzar su recuperación y volver a las canchas lo más pronto posible. Allá le harán todos los exámenes pertinentes para determinar la afectación 🇨🇴 https://t.co/kax2riGoW7 — Pipe Sierra (@PSierraR) November 18, 2026

Así las cosas, Puerta deberá volver a su club, el Olympiacos de Grecia, y allí seguramente también le harán exámenes para dar con un diagnóstico más profundo.

Fue sobre los 42′ del primer tiempo cuando Gustavo Puerta tuvo que abandonar el partido de Colombia, ante Chile, en Santiago de Chile. Los gestos de dolor de Puerta prendieron las alarmas, e informaron que salió en ambulancia a un centro médico.

Néstor Lorenzo lamentó la lesión de Gustavo Puerta

En rueda de prensa post-partido, Néstor Lorenzo se refirió a la lesión de Gustavo Puerta. Lamentó el hecho, y abrió la expectativa a lo que indiquen los exámenes oficiales.

Néstor Lorenzo (der.) habló de Gustavo Puerta tras la lesión. Foto: Getty Images / YouTube

“Esperemos que lo confirmen, esperemos que sea lo menos grave posible. Fue un golpe muy duro”, dijo Lorenzo sobre Puerta, en un gesto que denota algo de tristeza y preocupación.