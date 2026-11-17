El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió a los recientes fallos tecnológicos que han afectado al país y que despertaron preocupación entre la población. En medio de las inquietudes por las posibles causas de estos incidentes, el funcionario reconoció que muchos ciudadanos están nerviosos y ansiosos ante lo ocurrido.

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Durante una declaración pública en Fox News, Rubio aseguró que el Gobierno federal no tiene pruebas ni indicios que permitan relacionar los diferentes episodios registrados durante la última semana. También descartó que, hasta el momento, existan señales de que estos acontecimientos sean consecuencia de acciones coordinadas por actores maliciosos.

El pronunciamiento se produjo en un contexto de preocupación por las interrupciones y problemas tecnológicos que han afectado la vida cotidiana de los estadounidenses. Frente a ese escenario, el secretario de Estado aseguró que quería ofrecer transparencia sobre la información que tiene la Administración y la manera en que está observando los acontecimientos.

Rubio descartó que los incidentes estén relacionados

Durante su intervención, el funcionario insistió en que la Administración estadounidense no cuenta con información que permita establecer una conexión entre los diferentes fallos tecnológicos. En ese sentido, fue enfático al señalar que tampoco existen razones para pensar que detrás de estos episodios haya actores maliciosos.

“Lo primero que quiero dejar muy claro es que no tenemos ninguna evidencia, no tenemos ninguna indicación, ninguna evidencia y ninguna razón para creer que alguno de estos eventos esté relacionado con otro”, manifestó Rubio.

El secretario de Estado también aseguró que las autoridades mantienen una vigilancia permanente frente a cualquier situación que pueda representar un peligro para la población, la economía o la seguridad nacional.

“Siempre estamos atentos a cualquier cosa que represente una amenaza para el pueblo estadounidense, la economía estadounidense o la seguridad nacional”, agregó.

Asimismo, reiteró que el Gobierno no ha encontrado señales de que los acontecimientos estén interconectados ni de que sean consecuencia del trabajo de actores maliciosos.

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Fallos tecnológicos afectaron servicios y operaciones en Estados Unidos

Las declaraciones de Rubio se producen después de varios incidentes que generaron interrupciones en servicios utilizados por millones de personas. Entre los episodios reportados durante los últimos días figuran problemas en los sistemas de Microsoft, dificultades en los servicios bancarios y una interrupción que obligó a suspender temporalmente los vuelos en todo el territorio estadounidense.

El viernes 13 de noviembre, un problema en los sistemas de comunicaciones y radares de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocó una suspensión nacional de vuelos que se prolongó durante varias horas. La situación afectó los planes de viaje de numerosos pasajeros.

Microsoft, United Airlines y JPMorgan Chase estuvieron entre las entidades que reportaron dificultades técnicas. Foto: Getty Images / AP Photo/Cliff Owen

También se registraron dificultades en los servicios de entidades financieras como JPMorgan Chase, mientras que United Airlines reportó una interrupción de sus sistemas que ocasionó retrasos en algunos vuelos.

A estos episodios se sumó un reporte sobre problemas en la red de comunicaciones internas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), utilizada para transmitir información clasificada.

Pese a la sucesión de incidentes, las autoridades estadounidenses sostienen que no hay pruebas de que se trate de una operación coordinada o de un ataque informático. Por ahora, Rubio insistió en que el Gobierno mantiene la vigilancia mientras busca ofrecer información transparente sobre lo ocurrido